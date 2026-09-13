İsveç’te halk sandık başında

İsveç'te halk, yerel saatle 08.00 itibarıyla genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

İsveç'te bugün 349 sandalyeli parlamentosu Riksdag'ın yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10,6 milyon nüfusa sahip ülkede 8 milyondan fazla seçmen yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. İlk sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.

Muhtemel bir hükümet değişikliği yaşanabilir

Seçimde merkez sol muhalefet bloğunda Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Sol Parti ve Merkez Parti yer alırken, sağ blok Ilımlı Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve İsveç Demokratları'ndan oluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan birçok kamuoyu yoklaması, İsveç'in merkez sol bloğunun iktidardaki sağ blok karşısında az farkla önde olduğunu ve bunun muhtemel bir hükümet değişikliğinin yaşanabileceğine işaret ettiğini ortaya koydu.

Aşırı sağcı İsveç Demokratları, ilk kez hükümete girebilir

Sol blok anketlerde önde olsa da iki blok arasındaki farkın oldukça az olması, sağ blokun seçimi kazanması halinde neo-Nazi kökleri bulunan aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın ilk kez hükümete girmesinin önünü açabilir. Sağ blok, seçimi kazanmaları halinde Başbakan Ulf Kristersson liderliğinde dört partili bir hükümet kurma konusunda şimdiden anlaşmaya vardı.

Kristersson liderliğindeki sağ blokta yer alan Liberal Parti'nin parlamentoya girebilmesi için yüzde 4'lük seçim barajını aşması gerekiyor. Liberallerin barajın altında kalması, sağ blokun parlamentodaki sandalye sayısını azaltarak hükümet kurmasını zorlaştırabilir.

Muhalefet, göç başta olmak üzere birçok konuda görüş ayrılıkları yaşıyor

Merkez sol muhalefet bloğundaki Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Sol Parti ve Merkez Parti, sosyal yardımların ve kamu harcamalarının artırılması konusunda genel olarak hemfikir olsa da göç başta olmak üzere birçok konuda görüş ayrılıkları yaşıyor. Magdalena Andersson'ın liderliğindeki Sosyal Demokratlar, muhtemel koalisyon ortaklarına kıyasla göç konusunda daha katı bir politika izlenmesini istiyor. Partiler ayrıca milyarderlere yönelik vergi ve yeni nükleer reaktörlerin inşası gibi konularda da farklı görüşlere sahip. Merkez Parti ise Sol Parti'nin yer aldığı bir hükümete destek vermeyeceğini açıklarken, bu durum Andersson'ın hükümet kurma sürecini zorlaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı