İrem Derici Haberleri - İrem Derici Kimdir - Haberler

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İrem Derici Haberleri

İrem Derici haber, İrem Derici son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İrem Derici

İrem Derici Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi21.03.1987

İrem Derici Kimdir ?

İrem Derici 21 Mart 1987; İstanbul, Türk şarkıcı. İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı fi
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