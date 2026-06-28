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Şampiyonluk kupası Denizli'deki Galatasaraylılarla buluştu

Şampiyonluk kupası Denizli'deki Galatasaraylılarla buluştu
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2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Denizli'de düzenlenen görkemli bir gecede yaklaşık 2.500 taraftarla buluştu. Gecede Dernek Başkanı Mehmet Kocabay konuşma yaptı, Stuttgart ile iş birliği protokolü imzalandı, İrem Derici sahne aldı.

2025-2026 sezonunu da zirvede tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, düzenlenen görkemli organizasyonla Denizli'de sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Denizli Galatasaray Taraftar Derneği tarafından organize edilen geceye yaklaşık 2.500 Galatasaray taraftarı katıldı. Büyük coşkuya sahne olan organizasyon, Dernek Başkanı Mehmet Kocabay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Kocabay konuşmasında, şampiyonlukta en büyük payın her zaman taraftarlara ait olduğunu vurgulayarak, tüm camiaya teşekkür etti. Göreve geldiği günden bu yana üst üste yaşanan şampiyonluklara dikkat çeken Kocabay, önümüzdeki yıllarda da aynı birlik ve beraberlik ruhuyla yeni başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Gece kapsamında, Denizli ve Stuttgart Galatasaray Taraftar Dernekleri arasında imzalanan iş birliği protokolü de dikkat çekti. Başkanlar Mehmet Kocabay ve Tayfun Bozkuş tarafından imza altına alınan protokolle, iki şehir arasındaki taraftar dayanışması ve kardeşlik bağı daha da güçlendirildi. Programda ayrıca Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile kulübün unutulmaz isimleri Felipe Melo ve Cevat Prekazi'nin gönderdiği tebrik ve selam videoları oldukça ilgi gördü. Efsane isimlerin mesajları, taraftarlara büyük heyecan yaşattı.

DJ Yalçın Aşan'ın seslendirdiği marşlarla coşku doruğa çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla gece boyunca şampiyonluğu kutladı. Gecenin sürpriz ismi ise sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren Derici, performansıyla geceye ayrı bir renk kattı. Şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, unutulmaz anılarla organizasyondan ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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