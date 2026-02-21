İrem Derici'den LvbelC5'e esprili gönderme

LvbelC5'in Ben Ünlüyüm şarkısı gündem olurken, İrem Derici şarkıya kayıtsız kalamadı ve esprili bir yorum yaptı.

SİNİRLERİ BOZULDU

Şarkıyı paylaşan Derici, rapçiyi etiketleyerek esprili bir yorum yaptı:

"Sinirlerimi çok bozuyorsun "

İkili, geçen yıl da "Hav Hav" polemiğiyle gündeme gelmişti. O dönemde LvbelC5'in şarkısını paylaşan İrem Derici, şarkıyla ilgili "Bir daha şarkı yaparsam…" şeklinde esprili bir serzenişte bulunmuştu.

Bu paylaşım, ikili arasındaki tatlı atışmaların sosyal medyada devam ettiğini gösterdi ve takipçilerini güldürdü.