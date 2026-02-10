Atakan Işıktutan kimdir? İrem Derici'nin eski sevgilisi Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli?

Atakan Işıktutan, çocukluk yıllarından itibaren spora ilgi duyan ve CrossFit ile ün kazanan bir sporcu ve fitness uzmanı olarak öne çıkıyor. İstanbul doğumlu olan Işıktutan, basketbol ve kürek gibi farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Aynı zamanda oyunculuk ve diksiyon eğitimi alarak kendini medya alanında da geliştirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiş, spor ve medya alanında aktif bir isimdir. Sporla küçük yaşlarda tanışan Işıktutan, yüzme ve basketbol ile başlayan spor hayatını CrossFit ve çeşitli yarışmalarla devam ettirmiştir. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimi alarak kariyerini çeşitlendirmiştir.

ATAKAN IŞIKTUTAN KAÇ YAŞINDA?

Atakan Işıktutan, 5 Aralık 1994 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ATAKAN IŞIKTUTAN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Atakan Işıktutan, aslen Rizelidir.

ATAKAN IŞIKTUTAN'IN KARİYERİ

Spor hayatına 4 yaşında yüzme ile başlayan Işıktutan, ilkokuldan liseye kadar basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bırakarak CrossFit ile tanıştı ve fonksiyonel fitness alanında yarışmalara katıldı. 2018 yılında CrossFit kategorisinde birinci olurken, aynı sene Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci oldu. Sporun yanı sıra diksiyon ve oyunculuk eğitimleri alarak kariyerini farklı alanlarda da geliştirdi.