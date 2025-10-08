Haberler

İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü

İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü narkotik soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Birce Akalay, Dilan Polat, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar'ın da bulunduğu 19 kişi ifadeleri ve kan örnekleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesi alınan Birce Akalay serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isim hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan işlem başlatıldı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul'da, haklarında soruşturma yürütülen ve aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Birce Akalay, Kaan Yıldırım, Engin Polat, Berrak Tüzünataç ve Feyza Altun gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BİRCE AKALAY SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, Birce Akalay da sabah erken saatlerde evine gelen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla jandarma merkezine götürüldü. Ünlü oyuncunun, işlemlerin ardından ifadesi ve kan örneği alınmak üzere birimlere sevk edildiği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürülen Akalay'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Akalay'ın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu daha ilk rant, test sonuçları çıkınca gel böyle iki çay söyle sohbet edelim diyecekler suçu olmayanlar işine devam edecek suçu olanlar 3- 5 sene tatile gidecekler, muhtemelen devlet bu kadar çok ismi torbacıların telefon rehberinden aldı durduk yerde neden gözaltına alınsınlar ki ..

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgn:

Torbacıları dün tutuklanan Hells Angens Necatı. Hepsini öttü. Sırada futbolcular ve Antrenörler var. Ümit Karan, Can Arat, Fatih Terim gibi ismlerde tutuklanacak. Orhan Gencebaya birşey olmaz, o kendini satti zaten

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFatih UYANIK:

round yerine rant yazarak yanlışlıkla doğru kelime yazmışsın.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBir SeS:

gençlerimizin örnek aldığı çooook büyük ustalar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
