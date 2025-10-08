İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isim hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan işlem başlatıldı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul'da, haklarında soruşturma yürütülen ve aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Birce Akalay, Kaan Yıldırım, Engin Polat, Berrak Tüzünataç ve Feyza Altun gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BİRCE AKALAY SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, Birce Akalay da sabah erken saatlerde evine gelen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla jandarma merkezine götürüldü. Ünlü oyuncunun, işlemlerin ardından ifadesi ve kan örneği alınmak üzere birimlere sevk edildiği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürülen Akalay'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Akalay'ın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.