Av. Cüneyd Altıparmak: Sürecin hukuki olarak işleyişi doğru, ünlü isimler olunca farklı algılanıyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kullanımını özendirme soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi arasında ünlü şarkıcılar Hadise ve İrem Derici'nin de yer alması gündeme damga vurdu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cüneyd Altıparmak, olayın hukuki boyutunu Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"BU SÜREÇLERDE REHABİLİTASYON VE DENETİMLİ SERBESTLİK DEVREYE GİRER"

Altıparmak, uyuşturucu madde kullanımı ya da özendirme suçlamalarında genellikle gözaltı sürecinin uygulanmadığını belirtti. "Bu tür durumlarda genelde rehabilitasyon ve denetimli serbestlik süreci devreye girer" diyen Altıparmak, sürecin ünlü isimler söz konusu olduğunda kamuoyunda farklı algılandığını ifade etti.

"ÜNLÜ İSİMLER OLUNCA ÖZEL MUAMELE VARMIŞ GİBİ ALGILANIYOR"

Adliyenin rutin işlemlerinin devam ettiğini belirten Altıparmak, "Şu an adliyenin rutin işlemi gerçekleşiyor, ünlü isimler olunca onlara özgü düzenleme varmış gibi algılandı" dedi. Ayrıca sürecin hukuki açıdan doğru şekilde ilerlediğini vurguladı.

"JANDARMA DA BU TÜR SORUŞTURMALARDA YETKİLİDİR"

soruşturmayı yürüten kurumun jandarma olmasının tartışma konusu haline geldiğini belirten altıparmak, "jandarmanın polisten hiçbir farkı yok, süreci jandarma da yürütebilir" ifadelerini kullandı. altıparmak, uyuşturucu madde kullanımının cezasının 2 yıldan 5 yıla kadar olabileceğini de sözlerine ekledi.