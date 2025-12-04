Haberler

İrem Derici'den anne olma isteği: 'Bana benzeyen bir minik fena olmaz'

İrem Derici'den anne olma isteği: 'Bana benzeyen bir minik fena olmaz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahnede yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Daha önce çocuk sahibi olmak konusunda mesafeli duran Derici, son konserinde fikrinin değiştiğini ve şu an çocuk sahibi olmayı çok istediğini belirtti.

Bugüne kadar çocuk sahibi olmak konusunda mesafeli duran Derici, önceki akşam verdiği konserde fikrinin değiştiğini dile getirince hem hayranlarını hem sosyal medyayı şaşırttı.

"ŞU AN DELİLER GİBİ İSTİYORUM, BAKALIM BEDENİM HAZIR MI?"

Sahnedeki samimi konuşması sırasında çocuk konusuna değinen Derici, "Şu an deliler gibi istiyorum. Bakalım vücudum buna ne kadar izin verecek?" sözleriyle anne olma isteğini açıkça ifade etti.

İrem Derici'den anne olma isteği: 'Bana benzeyen bir minik fena olmaz'

"BANA BENZEYEN BİR MİNİK FENA OLMAZ"

Derici sözlerine, "Benim gibi hızlı, açık sözlü birinin minik, tatlı bir versiyonu hiç de kötü olmaz" diyerek devam etti.

Şarkıcının bu sözleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak yoğun ilgi gördü.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.