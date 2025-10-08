İrem Derici en mutlu gününde gözaltına alındı

İstanbul'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde operasyonunda, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülürken, ünlü isimler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SÖZ TÖRENİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8 Ekim'de sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile sözleneceğini duyurmuştu. Ancak Derici, söz töreninin yapılacağı gün sabah saatlerinde Fulya'daki evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan da yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin ifadeleriyle birlikte kan örneklerinin de alınacağı öğrenildi.