Haberler

İrem Derici en mutlu gününde gözaltına alındı

İrem Derici en mutlu gününde gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Fulya'daki evinde sabah saatlerinde yakalanan İrem Derici'nin, aynı gün sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile söz töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde operasyonunda, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülürken, ünlü isimler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SÖZ TÖRENİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8 Ekim'de sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile sözleneceğini duyurmuştu. Ancak Derici, söz töreninin yapılacağı gün sabah saatlerinde Fulya'daki evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İrem Derici en mutlu gününde gözaltına alındı

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan da yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin ifadeleriyle birlikte kan örneklerinin de alınacağı öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.