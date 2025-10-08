İrem Derici gözaltına mı alındı? İrem Derici neden gözaltına alındı?

Türkiye'nin en ünlü pop yıldızlarından İrem Derici, sabah saatlerinde Şişli'deki evinde gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bu gelişme, "İrem Derici gözaltına mı alındı, neden alındı?" sorularını beraberinde getirdi. Detaylar haberimizde…

İREM DERİCİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Türkiye'nin en çok konuşulan pop müzik sanatçılarından biri olan İrem Derici, sabah saatlerinde Şişli'deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcının, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Pek çok kullanıcı, Derici'nin gözaltı sebebini merak ederken, konuyla ilgili ilk açıklama avukatından geldi.

İREM DERİCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde bazı sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri hakkında "uyuşturucu madde kullanımını teşvik ve özendirme" iddiaları üzerine işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, İrem Derici'nin sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna açık bazı açıklamaları da dosyaya dâhil edildi.

Sabah erken saatlerde Şişli'deki evine giden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcılığın talimatı doğrultusunda Derici'yi gözaltına aldı. Ünlü sanatçı, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynaklara göre, Derici'nin evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, işlemlerin yalnızca ifade süreciyle sınırlı olduğu belirtildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: "DOSYA İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ"

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak sürece ilişkin bilgi verdi. Mermer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."

Bu açıklama, Derici'nin gözaltı sürecinin ifade alma prosedürü çerçevesinde ilerlediği yorumlarına neden oldu.