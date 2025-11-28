İrem Derici Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İrem Derici adliyeye ifade vermeye geldi. Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar. Dosyayı kapatacağız işte biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kanında tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan İrem Derici İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Derici adliyede yaptığı açıklamada, "Çok güzelim diye dava açmışlar. Dosyayı kapatacağız işte biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı" dedi.

Kanında ilaç etken madde bulunduğu sorulması üzerine Derici, "Grip olana niye antibiyotik alıyorsun diye soruyor musunuz? Benim de kafam hasta. Güzel olduğum için dava açtılar" diye cevap verdi. - İSTANBUL