İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, ifade vermek için gittiği adliyede kameralara sarf ettiği "Çok güzel olduğum için dava açmışlar, ifade vermeye gidiyorum" sözleriyle güvenlik görevlisini dahi güldürdü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında 19 kişi, 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan ifade alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
  • 19 kişiden 8'inin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • İrem Derici'nin uyuşturucu testi, tıbbi ilaç kullanması nedeniyle pozitif çıktı ve ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İREM DERİCİ ADLİYEDE

Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

"ÇOK GÜZELİM DİYE DAVA AÇMIŞLAR"

Açıklama yapan İrem Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi. Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
