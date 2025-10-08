Haberler

İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım
Haber Videosu

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı İrem Derici basın toplantısı düzenledi. Derici, "Gerekirse mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Gerçekten ben bu kariyer için çok emek harcadım. Ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SERBEST KALDILAR

Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

İREM DERİCİ: TERTEMİZ SONUÇLARI HERKESLE PAYLAŞACAĞIM

Ünlü şarkıcı İrem Derici serbest bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Derici yaptığı açıklamada, "Gerekirse mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Gerçekten ben bu kariyer için çok emek harcadım. Ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu

İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

İrem hanım seni destekliyorum, bu iktidar her geçen gün daha da çirkinleşiyor, kendilerindeki çamuru başkalarına sıvama savaşı var, Esrar kaçakçılığı, altın kaçakçılığı hepsi bunlarda, o kadar dosya var haklarında hepsi sümen altı. hepbirlikte göreceğiz gerçek adalet ile yargılandıklarında ne yapacaklar...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Gercek adaleti peşinde koştuğunuz hırsız yolsuzlarmı getirecek damank çok yemeyin bence

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Tipi Tip kadın! Madem temizsin o zaman niye ciyak ciyak bagiriyorsun? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Git testini yap ve sesini kes!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Yusuf Kartal : senin ......

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUğur Çetin:

İnsanları karalamak bu kadar kolay mı canım ülke ne hale geldi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Acun Ilıcalı'nın hedefi lig şampiyonluğu

Bu sezon sadece tek bir hedefi var
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.