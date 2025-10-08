İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SERBEST KALDILAR

Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

İREM DERİCİ: TERTEMİZ SONUÇLARI HERKESLE PAYLAŞACAĞIM

Ünlü şarkıcı İrem Derici serbest bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Derici yaptığı açıklamada, "Gerekirse mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Gerçekten ben bu kariyer için çok emek harcadım. Ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.