Meriç Aral, jandarma komutanlığında bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla çok sayıda ünlü ismi kapsayan bir soruşturma başlattı.

Yürütülen kapsamlı çalışmada, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler sabah saatlerinde ifadeye götürüldü.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri ve kan örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, tüm isimlerin işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılacakları öğrenildi.

LOĞUSA OYUNCUNUN MERKEZDE SÜT POMPASI TALEBİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, şüpheliler arasında bulunan ve kısa süre önce doğum yapan oyuncu Zeynep Meriç Aral, lohusalık döneminde olduğu için jandarma merkezinde bebeğini besleyebilmek adına süt pompası talebinde bulundu.

GEÇTİĞİMİZ AY DOĞUM YAPMIŞTI

Meslektaşı Serkan Keskin ile evli olan ünlü oyuncu Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.