Haberler

Meriç Aral, jandarma komutanlığında bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Meriç Aral, jandarma komutanlığında bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasaklı madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat ve Meriç Aral'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ifadeye götürüldü. Kısa süre önce anne olan Meriç Aral, loğusalık döneminde olduğu için jandarma merkezinde bebeğini besleyebilmek adına süt pompası talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla çok sayıda ünlü ismi kapsayan bir soruşturma başlattı.

Yürütülen kapsamlı çalışmada, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler sabah saatlerinde ifadeye götürüldü.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri ve kan örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, tüm isimlerin işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılacakları öğrenildi.

LOĞUSA OYUNCUNUN MERKEZDE SÜT POMPASI TALEBİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, şüpheliler arasında bulunan ve kısa süre önce doğum yapan oyuncu Zeynep Meriç Aral, lohusalık döneminde olduğu için jandarma merkezinde bebeğini besleyebilmek adına süt pompası talebinde bulundu.

Meriç Aral, soruşturma merkezinde bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

GEÇTİĞİMİZ AY DOĞUM YAPMIŞTI

Meslektaşı Serkan Keskin ile evli olan ünlü oyuncu Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına tek cümlelik yorum
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

eğer iddia edildiği gibi uyuşturucu kullanıyorsa bebeğe zarar verir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.