İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında uzun süredir gizlediği sağlık sorunlarını ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ünlü şarkıcı, açıklamalarında nörolojik ve psikiyatrik boyutları bulunan bir süreçten geçtiğini belirtti. Peki, İrem Derici'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

İREM DERİCİ'NİN HASTALIĞI NE?

İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında uzun süredir gizlediği sağlık sorunlarını ilk kez ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Ünlü sanatçının aktardıklarına göre sağlık tablosu hem nörolojik hem de psikiyatrik boyutlar içermektedir.

İlk olarak, kendisine kronik uykusuzluk (insomnia) teşhisi konulduğunu belirtmiştir. Uzun süredir uyku düzeninde ciddi bozulmalar yaşadığını ifade eden İrem Derici, günün büyük bölümünü uyanık geçirdiğini ve bu durumun yaşam ritmini doğrudan etkilediğini söylemiştir. Farklı dönemlerde farklı tanılarla karşılaştığını, ancak son değerlendirmelerde insomnia teşhisinin netleştiğini aktardı.

Bununla birlikte sanatçı, 2017 yılından bu yana epilepsi nöbetleri geçirdiğini de açıklamıştır. Beynindeki elektriksel sistemde yaşanan bozukluk nedeniyle nörolojik ataklar yaşadığını ifade eden Derici, bu sürecin uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Paylaşımlarında, özellikle rapçi Sefo ile stüdyoda bulunduğu bir sırada yaşadığı epilepsi nöbetini de ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Nöbet sırasında yere yığıldığını ve çevresindekilerin durumu başlangıçta şaka sandığını ifade etmiştir. Bu açıklamalar, nörolojik rahatsızlığın zaman zaman ani ve kontrolsüz şekilde ortaya çıktığını gösterdi.

Sanatçının açıklamalarına göre sağlık süreci yalnızca tek bir alana bağlı değildir; hem sinir sistemi kaynaklı epileptik durumlar hem de uyku düzenini bozan kronik insomnia birlikte değerlendirildi.

İREM DERİCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İrem Derici’nin güncel sağlık durumuna ilişkin açıklamaları, çok yönlü bir tedavi sürecine işaret etmektedir. Sanatçı, son dönemde özellikle Ekim ayından itibaren hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zorlayıcı bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Kronik uykusuzluk nedeniyle uyku düzeninin ciddi şekilde bozulduğu, bu durumun günlük yaşam alışkanlıklarını etkilediği belirtilmiştir. Uzun süre uyanık kalma durumunun hem zihinsel hem de bedensel yorgunluğa yol açtığı aktı.

Nörolojik açıdan ise epilepsi nöbetlerinin geçmişten bu yana devam ettiği ifade edilmiştir. EEG sonuçlarında da uzun süredir bazı nörolojik bozukluklara işaret eden bulguların bulunduğu belirtilmiştir. Bu durumun düzenli takip ve ilaç tedavisi gerektirdiği aktardı.

Sanatçı, farklı uzman görüşleriyle geçen bir süreç yaşadığını, zaman zaman farklı tanıların gündeme geldiğini ancak son aşamada insomnia teşhisi üzerinde netleşildiğini ifade etmiştir. Bu süreçte psikiyatrik değerlendirmelerin yanı sıra nörolojik incelemelerin de birlikte yürütüldüğü anlaşıldı.

Ayrıca düzenli ilaç tedavisine başlanacağı ve sürecin uzman kontrolünde ilerleyeceği belirtilmiştir. Sağlık durumunun hem uyku bozukluğu hem de epileptik nöbetler açısından izlenmeye devam ettiği aktarıldı.