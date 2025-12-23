Haberler

İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı Haber Videosunu İzle
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'ye ait olduğu öne sürülen özel mesajların gündeme gelmesi üzerine İrem Derici'den tepki geldi. Derici, özel hayatın bu şekilde tartışılmasını eleştirerek kamuoyuna yansıyan mesajlara karşı rahatsızlığını dile getirdi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturma sürecinde Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar ortaya çıktı.
  • Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada 'Bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından?' paylaşımıyla özel mesajların gündeme taşınmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Saran arasındaki özel mesajların ortaya çıkması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İREM DERİCİ KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar magazin gündemine taşınırken, konuya dair bir değerlendirme de ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi. Daha önce benzer bir soruşturmada adı geçen ve test sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Derici, X hesabından yaptığı paylaşımla özel mesajların gündeme taşınmasına tepki gösterdi.

İşte Derici'nin o paylaşımı;

İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci arasında olanlara kayıtsız kalamadı

"BİZE NE MİLLETİN YATAK ODASINDAN"

İrem Derici paylaşımında, özel hayatın bu şekilde tartışılmasını eleştirerek, "Bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından?" ifadelerini kullandı. Derici, paylaşımında gündemin geldiği noktaya dair rahatsızlığını dile getirirken, toplumun bu tür tartışmalarla yıprandığını vurguladı. Ortaya çıkan mesajlar ve yapılan yorumlar, soruşturma sürecinden bağımsız olarak magazin ve kamuoyu gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Milyonların gözünü diktiği süreçte, 3. toplantı başladı
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

İrem sen bence bu işlere hiç girme sesini çıkarma sonra akşama adliyeye çıkarsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

ilkkez dogru birşey söylemiş bu kadın . kimseyi kimin ne yaptıgı ilgilendirmez bizim türk insanı neden her bo ka burnunu sokuyor anlamıyorum sanane arkadasım senin evindekilerlemi yaptı. sen evine bak ailene bak.

yanıt0
yanıt2

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!