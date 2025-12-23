İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Saran arasındaki özel mesajların ortaya çıkması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İREM DERİCİ KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar magazin gündemine taşınırken, konuya dair bir değerlendirme de ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi. Daha önce benzer bir soruşturmada adı geçen ve test sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Derici, X hesabından yaptığı paylaşımla özel mesajların gündeme taşınmasına tepki gösterdi.

İşte Derici'nin o paylaşımı;

"BİZE NE MİLLETİN YATAK ODASINDAN"

İrem Derici paylaşımında, özel hayatın bu şekilde tartışılmasını eleştirerek, "Bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından?" ifadelerini kullandı. Derici, paylaşımında gündemin geldiği noktaya dair rahatsızlığını dile getirirken, toplumun bu tür tartışmalarla yıprandığını vurguladı. Ortaya çıkan mesajlar ve yapılan yorumlar, soruşturma sürecinden bağımsız olarak magazin ve kamuoyu gündeminde tartışılmaya devam ediyor.