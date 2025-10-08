Haberler

Jandarmaya ifade veren ünlü isimler Adli Tıp'a böyle götürüldü
Bu sabah saatlerinde başlatılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" soruşturması kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat ve Kaan Yıldırım'ın da bulunduğu 19 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na araçlarla götürüldüler.

Jandarma'ya ifade veren ünlü isimler Adli Tıp'a böyle götürüldü

ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade ve ön inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ünlü isimler kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

OTOBÜSLE SEVK EDİLDİLER

Sabah saatlerinden itibaren işlemleri süren 19 ünlü isim, jandarmadan çıkarılarak otobüslerle Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada gerekli tahlillerin yapılmasının ardından tüm işlemleri tamamlanan şüphelilerin serbest bırakılacağı öğrenildi.

Jandarma'ya ifade veren ünlü isimler Adli Tıp'a böyle götürüldü

500

