Jandarmaya ifade veren ünlü isimler Adli Tıp'a böyle götürüldü

Bu sabah saatlerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamalarıyla çok sayıda ünlü ismi kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade ve ön inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ünlü isimler kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

OTOBÜSLE SEVK EDİLDİLER

Sabah saatlerinden itibaren işlemleri süren 19 ünlü isim, jandarmadan çıkarılarak otobüslerle Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada gerekli tahlillerin yapılmasının ardından tüm işlemleri tamamlanan şüphelilerin serbest bırakılacağı öğrenildi.