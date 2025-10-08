Haberler

Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu'nda böyle görüntülendi

Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu'nda böyle görüntülendi
Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu'nda böyle görüntülendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı İrem Derici, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri verdi. Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Derici, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi.

GÖZALTINDAKİ ÜNLÜLER ADLİ TIP KURUMU'NDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İREM DERİCİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Demirci, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi. Derici ve soruşturmada ismi geçen diğer isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Ünlü isimleri taşıyan otobüs, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

500
