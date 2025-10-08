Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'den olay sözler! Muhabirleri dahi güldürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan ünlü isimler, ilk önce kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kan örnekleri alındıktan sonra yeniden İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürülen ünlü isimler, buradan da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen ünlü isimler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise serbest bırakıldı.

İREM DERİCİ'DEN OLAY SÖZLER: YİNE EVLENEMİYORUM

Öte yandan soruşturmada adı geçen isimlerden İrem Derici'nin, sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin bahçesinde kendisini takip eden basın mensupları ile yaşadığı diyaloglar da dikkatleri çekti.

Jandarma otobüsünden inerken görüntü vermemeye çalışan diğer ünlü isimlerin aksine Derici'nin "Hi guys"(Merhaba millet) dediği görüldü.Derici, hastane çıkışında tekrar otobüse bineceği sırada ise, "Akşam konuşacağız zaten. Bir durum yok ki ortada. Yine evlenemiyorum..." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NİŞANLANACAKTI

Bir süredir mutlu bir beraberlik sürdürdüğü DJ Melih Kunukçu'tan evlilik teklifi alan İrem Derici, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 Ekim (bugün) tarihinde aile arasında nişanlanacaklarını duyurmuştu.