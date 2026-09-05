İrem Derici Pınarhisar Festivali'nde Sahne Aldı

Pınarhisar ilçesinde 14. Geleneksel Gençlik ve Modifiye Festivali'nde şarkıcı İrem Derici sahne aldı.

Festival Alanı'nda düzenlenen programda Derici, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman konsere katılanlar da Derici'nin şarkılarına eşlik etti.

Derici, Pınarhisar'ın atmosferine hayran kaldığını belirtti.

Konserin ardından Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Derici'ye plaket verdi.

Festivalin ilçe halkını bir araya getirdiğini ve sosyal yaşama hareketlilik kazandırdığını ifade eden Talay, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA