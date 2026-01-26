Haberler

İrem Derici'den Beyaz'a övgü yağmuru

İrem Derici'den Beyaz'a övgü yağmuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin popüler yarışma programı Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk ve İrem Derici'nin eğlenceli diyaloglarıyla izleyicilere keyifli anlar sundu. Derici'nin esprili tavırları ve 100 bin liralık soru anı programın en dikkat çeken anları arasındaydı.

KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker, enerjisi yüksek bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 30. sanat yılının coşkusuyla programa başlayan Beyazıt Öztürk, konuğu İrem Derici'nin esprili tavırları ve enerjisiyle eğlenceyi zirveye taşıdı. İkilinin uyumu ve karşılıklı atışmaları geceye damga vurdu.

İREM DERİCİ'DEN ENERJİ DOPİNGİ

Programa konuk olan İrem Derici, esprili dili ve yüksek enerjisiyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Yıllarca Kubat'la birlikte Beyaz'ın programlarına konuk olarak katıldıklarını hatırlatan Derici, 'Bu programı ilk günden beri izliyorum. Konuk olmak için resmen musallat oldum' sözleriyle kahkahalara neden oldu.

100 BİN LİRALIK SORUYU SORDU

İrem Derici, yarışmacı Neşe Hanım'a 100 bin liralık soruyu sordu. Heyecan dolu anların ardından doğru yanıt gelince stüdyoda alkışlar yükseldi. Derici, yarışmacıya sarılarak tebrik etti.

'İYİCE YAKIŞIKLI OLMUŞ'

Derici'nin Beyaz'a yaptığı iltifatlar çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, 'Bu adama ne olmuş? İyice yakışıklı olmuş. Yıllardır sinirleniyordum, kurda kuşa ortalığı bıraktı diye… Ama iyice fena olmuş ama dünya ahiret bromsun' sözleriyle stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

'TARKAN'A ÇOK SELAMLAR'

Programda Tarkan sorusu gelince Beyazıt Öztürk'ten yine olay bir espri geldi. Daha önce de Tarkan'a gönderme yapan Öztürk, 'Tarkan'a çok selamlar, programımıza gelmek istiyor diye haber yolluyor ama ne yazık ki alamıyoruz' sözleriyle izleyiciyi güldürdü.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi