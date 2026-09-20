Eskişehir'de festival çöktü! Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı, organizatör karakola götürüldü

Eskişehir'de düzenlenen etkinliğe Ceza sahne isimli Bilgin Özçalkan ve İrem Derici'nin, 'organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediği' nedeniyle sahnelerini iptal ettiğini duyurmasının ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf, mağdur olduklarını söyledi. Etkinlik sorumlusu E.Ü. isimli kadın, polis tarafından karakola götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir parkta düzenlenen festivalde dün planlananın dışında, Ceza sahne isimli Bilgin Özçalkan'ın sahneye çıkmamasının ardından İrem Derici de Eskişehir'de sahne almama kararı aldı. Sanatçılar kararlarını ve gerekçelerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile duyurdu. Sanatçıların kararı sonrası alanda sahne toplanmaya başlanırken, Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e gelip 3 günlük tezgah açan esnaf, mağdur olduklarını dile getirdi. Etkinlikten sorumlu E.Ü. isimli kadının yanına giden esnaf durum hakkında bilgi almaya çalışıp, haklarının geri ödenmesini talep etti.

ORGANİZASYON FİRMASI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Ceza yaptığı açıklamada, "Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest'te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bu akşam bizimle buluşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimle aynı üzüntüyü paylaşıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

İrem Derici ise, "Çok ama çok üzgünüm. Takipçilerim biliyordur ki bir süredir bugün sahne alacağım Eskişehir Food Vibe Fest konserim için paylaşımlar yapıyor ve özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza'nın başına gelen benim de başıma geldi. En formal haliyle 'organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi' ve çok çok üzülerek sizlerle bugün kavuşamayacağım. Sahneme ve seyircime verdiğim değeri beni bilen, herhangi bir konserime gelen herkes bilir. Umarım ki kimse mağdur olmaz ve bilet iadelerini alır herkes. Kabahatli ben olmasam da bizi de mağdur edenler adına ben sizlerden özür dilerim. Bana güvenin ve en kısa zamanda Eskişehir'de sizlerle buluşacağımı da bilin. Anlayışınız için canım feda hepinize" diyerek takipçilerine durumu izah etti.

FİRMA YETKİLİSİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sanatçıların sahne almaması sonrası alanda yer kiralayıp tezgah açan esnaf, mağdur olduklarını iddia etti. Sahnenin toplandığı anda Türkiye'nin çeşitli noktalarından Eskişehir'e gelip tezgah açan esnaf, etkinliğin sorumlusu E.Ü. isimli kadından şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Polis konuyla alakalı işlem yaparken E.Ü. işlemleri için karakola götürüldü.

7 BİN BİLET SATILDI DENDİ, BİN KİŞİ BİLE GELMEDİ

Konuyla alakalı konuşan ve mağdur olduğunu söyleyen Hüseyin Yüksel, "Festivale Adana'dan geliyorum. Buradaki organizasyondan Instagram üzerinden haberimiz oldu. Ömriye Hanım ile iletişime geçip belirli bir rakam üzerinde anlaşarak buraya geldik. Karavan başı 28 bin lira üzerinden anlaşma yaptık. Bizlere 3 gün sürecek bir festival olacağı söylendi. Ceza'nın geleceği ve kadro paylaşıldı Oradaki sanatçı listesi sunuldu. Bunlarla anlaşıldığı ve kesin gelecekleri belirtildi. Gelecek olanlar arasında Ceza, İrem Derici vardı. Dün gece Ceza, parasını alamadığı gerekçesiyle konserini iptal etti. Kendilerine ödendiği söylense de değişik kaynaklardan aldığımız bilgiye göre paranın ödenmediği, çek ve evrakların geç gönderildiği ve bundan dolayı konserinin iptal edildiği anlaşıldı. İptal gerçekleşince bugün İrem Derici'nin kesin çıkacağı teyit edildi. Girişlerin ücretsiz yapılacağı ve esnafın mağdur edilmeyeceği söylendi. Ancak sabaha karşı İrem Derici de ödemesini alamadığı ve sahnede diğer sanatçılara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle katılmayacağını beyan etti. Böylece organizasyon tamamen çöktü. Zaten bize 7 bin bilet satıldığı söylenmişti ancak bu rakamın doğru olmadığı ortaya çıktı. 2 günde toplam bin kişi bile etkinliğe gelmedi. Güvenlikçilerin ödemesi yapılmadığı için güvenlik sağlanmadı. Jeneratör ödemeleri yapılmadığı için bağlantı geç sağlandı; ilk gün, yani hazırlık gününde elektriğimiz verilmediği için birçok ürünümüzü dökmek zorunda kaldık. Daha sonra elektrik verildi fakat bugün jeneratörlere mazot alınmadığından sabah saatlerinde jeneratörler tekrar kapandı. Dolaptaki ürünlerimiz yine bozuldu ve onları da atmak zorunda kaldık. Bunların haricinde elektrik panoları rastgele ortaya konuldu, insanlar mağdur edildi, oturma stantları kurulmadı. Ortada sadece Ömriye Hanım var fakat arka planda kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Şu an Adana'dan geldik; yol paramız, konaklamamız ve çöpe giden mallarımızla birlikte stant başı 100 bin liranın üzerinde zararımız var. İki stantla geldik ve toplamda 200-250 bin lira civarında zararımız bulunuyor. Herhangi bir açıklama yok, telafi yoluna da gidilmedi. Zaten stantlar ve sahne de sökülmeye başlandı; tamamen mağdur olmuş vaziyetteyiz. Polisi çağırdık; şu an için adli bir durum olmadığını söylediler ancak yine de tutanak tutturup şikayetçi olacağız. İnsanlar stant bedellerini 5 ayrı kişinin hesabına göndermiş. Ortada tek bir muhatap yok; tutanak tutturup şikayetimizi yapacağız" dedi.

20-25 BİN KİŞİ GELECEK DEDİLER, KİMSE GELMEDİ

Antalya'dan gelen bir başka alanda tezgah açan Ali Kandamar, "Antalya'dan stant kiralayarak geliyorum. Instagram'dan ulaşıp 50 bin lira stant parası verdik; 30 bin lirasını IBAN'dan gönderdik, 20 bin lirasını da POS cihazından çektik. 100 bin lira da malzeme paramız gitti, çok mağduruz. Kendilerine Instagram'dan ulaştık. İrem Derici ve Ceza konserleri olacağı için buraya geldik. 100 kilo etim çöpe gitti. 50 bin lira nakit para verdim. 9 yaşındaki çocuğumla beraber burada perişan olduk. Şu an geri dönecek paramız bile yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize konserler olacağını ve 20-25 bin kişinin geleceğini söylediler. Ancak hiç kimse gelmedi, hiçbir iş yapılmadı ve bize konserlerin iptal olduğu söylendi. Herkes mağdur oldu. Elektrik bile çekilmemişti, hatta elektrikten bile ekstra para aldılar benden. Benim toplam 150 bin lira zararım var. Burada 80 tane stant var, ortada büyük bir para dönüyor. Sahne söküldü; etlerimiz, tavuklarımız ve tüm mallarımız ortalıkta, yerlere döküldü, hepsi zayi oldu. Mecburen şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı.

65 STANDIN ALACAĞI 2 MİLYON 600 BİN LİRA

Bir başka işletmeci Suzan Aşık Özturan ise şöyle konuştu:

"Sakarya'dan bu etkinlik için geliyoruz. Instagram adreslerinde FoodPark sayfası var. Buradan 'Stand başvuruları yapabilirsiniz, etkinliğimiz var, sanatçılar gelecek' diye bir paylaşım yapıldı. Biz de bu şekilde iletişim kurup numara aldık ve iletişim sağladık. Normalde cuma günü etkinliğin başlaması gerekiyordu. Elektriğin perşembe gününden, yani etkinlikten bir gün önce verilmesi gerekirken bize cuma günü öğleden sonra verildi. Zaten en başta bundan dolayı bir sorun yaşadık. Ürünlerimiz bozuldu ve büyük zararımız oldu. Sonrasında Ceza ve İrem Derici gibi anlaşılan sanatçılar gelmedi. Sanatçılar gelmeyince doğal olarak katılımcı sayısı da olmadı ve biz iş yapamadık. Aslında biz çok direndik; ödememizi yapsınlar, şikayetçi olmayalım diye düşündük çünkü büyük zararımız var. '7 bin kişi girecek' dediler ama 7 bin kişi girmedi. Katılımcı sayısı az olduğu için zararımız büyük oldu. Pazar günü etkinlik olacağı söylenmişti fakat şu an sahne toplanıyor ve etkinlik yapılmıyor. En azından stand ücretlerimizin geri verilmesini istiyoruz. Hatay'dan, Ankara'dan, Sakarya'dan ve her yerden gelenler var. Para kazanamadığımız için ücretlerimizi geri alıp gitmek istiyoruz ama ödeme de yapılmıyor. Biz de ödeme yaptığımız kişi olan Emri Üçler'den 'Bütün zararı karşılayacağım' şeklinde bir yazı aldık. Şimdi bu kağıt ve sözleşmelerimizle birlikte gidip savcılığa şikayetçi olacağız. Şu an bildiğimiz kadarıyla en az 65 stand var ve toplam geri ödemesi 2 milyon 600 bin TL tutuyor. Standların içinde yemek, waffle, içecek, takı gibi her türlü stant bulunuyor."

Konuyla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı