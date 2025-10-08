Haberler

Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Güncelleme:
İstanbul'da, haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri, idrar ve saç örneklerini alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

HATİCE ASLAN DESTEK ZİYARETİNE GİTTİ

İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

GİZLİLİK KARARI ALINDI

Öte yandan, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosyayla ilgili gizlilik kararı alındığı aktarıldı.

"SON BİR YILDIR SİGARA DAHİ İÇMİYOR"

İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Yürütülen soruşturma kapsamında birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunların arasında benim müvekkilim İrem Derici'de var. Şuan ifade veriyorlar, ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen birisidir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımını özendirme gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır. Şuan dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Soruşturmanın neden açıldığını bilmiyoruz çünkü gizlilik kararı var, detayları bilmiyoruz. Bu bir gözaltı işlemi değil, bilgilerine başvuruluyor. Yurt dışında olanlar, sanırım Simge Sağın ve Ziynet Sali döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Şuan misafir ediliyorlar, nezarethanede değiller" ifadelerini kullandı.

"İHBAR OLDUĞU YÖNÜNDE BİR BİLGİ VAR"

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, "Şuan neden alındığımızı bilmiyoruz. Somut olarak verilmiş bir iddia söz konusu değil. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği vesaire de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen her hangi bir şey yok. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar zaten ortada. Bir kere daha kan ve kıl testi örneği vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Yaşananların neye ilişkin olduğunu anlamak mümkün değil. Bu bir gözaltı değil, mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin ifade verme işlemi tamamlandı. Test vermeye gidecekler. Şuan da diğer şüphelilerin ifade işlemi sürüyor. İfade alındıktan sonra da gözaltına dönüşme ihtimalini benim müvekkilleri açısından düşünmüyorum. Daha önce verdiğimiz, kan ve saç teli tahlillerinde temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama ihbarın içeri veya neye ilişkin olduğu yönünde bir bilgi verilmedi. 3-4 soruluk kısa bir ifade verildi" dedi.

İŞTE HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Evlerinde alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat
  • Engin Polat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Keşke mersin limanına gelen uyuşturucu gemilerine de bu kadar ilgi gösterilseydi

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

şimdi asılsız yorumun için seni siber emg ve adalet bakanlığına şikayet edip avukatlarımızı bilgilendiriyorum. mersin limanında iş yapan binlerce insan ve ekmeğini ordan kazananlara iftira atmak neymiş görürsün.

yanıt28
yanıt47
Haber Yorumlarısade vatandaş:

herhangi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri o ülkede ülke halkının ülkeyi yağmalayıp soyup soğana çeviren haramilere itibar etmesidir öyle bir ülkede adalet hukuk huzur mutluluk refah ucuzluk aydınlık gelecek olmaz öyle bir ülkede hırsızlık yolsuzluk yağma talan peşkeş olur halkının iki yakası bir araya gelmez ... çok şükür bizim ülkemiz öyle değil adaletli kul hakkından korkan çok dürüst yöneticilerimiz var

yanıt11
yanıt21
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen iyi biliyorsun Mersin limanına gelenleri aslında bence sen ihbarda bulunmuşsun devlet seni hemen alması lazım sorguya anlatacakların olmalı

yanıt11
yanıt10
Haber YorumlarıYücel Ünal:

Devlet öyle kafasına göre iş yapmaz 2 fün önce baron yakalandı öttürdüler telefon ve ets mesaj eşittir operasyon bu işler böyle çalışır yılların tecrübesi

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Eminim akp döneminde de böyle oluyor.. Yahu bu ülkede operasyonlara arşiv görüntüler kullanıyor ne anlatıyon sen

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ne ünlüsü ver bunlara 5 er yıl aslanlar gibi yatsınlar asla indirim söz konusu bile olmasın

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
