İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ Melih Kunukçu ile yaşadığı aşkla konuşuluyordu. Evlilik hazırlığı yaptığı bilinen çiftin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAN AYRILIK İDDİASINA

Bir süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almış ve nişanlanmıştı. Çift, kısa süre önce Hollanda'ya giderek Galatasaray'ın maçını izlemek istemiş ancak stada alınmamalarıyla gündeme gelmişti. Bu olayın ardından Derici'nin sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

DERİCİ FOTOĞRAFLARI SİLDİ, KUNUKÇU SESSİZ KALDI

Derici'nin bu hamlesi hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, "Ne oldu da bir anda her şeyi sildi?" yorumlarında bulundu. Öte yandan Melih Kunukçu cephesinden herhangi bir hareket gelmedi. DJ, İrem Derici ile olan fotoğraflarını profilinde tutmaya devam ediyor.

"NE OLDUĞUNU KİMSE ANLAYAMADI"

Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, ünlü çiftin ilişkisine dair belirsizlik sürüyor. Hollanda seyahati sonrası yaşanan bu gelişme, "İrem Derici ve Melih Kunukçu yollarını mı ayırdı?" sorusunu gündeme taşıdı.