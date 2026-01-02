Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" gösterisi, Netflix'te yayınlandığı ilk anda sosyal medyada gündem oldu. Gösteride kadınlarla ilgili yaptığı bir espri bazı izleyicilerin tepkisini çekerken tartışmaya şarkıcı İrem Derici'nin destek paylaşımı da eklendi.

BAZI ESPRİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Uzun bir aranın ardından sahnelere "CMXXIV" ile dönen Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni gösterisi, 31 Aralık 2025 gecesi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınlanmasının ardından gösteride yer alan bazı espriler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"38 LAN ÖLMEK ÜZERE"

Yılmaz'ın özellikle kadınlarla ilgili "38 yaşında biriyle çıkıyorum, 'buldu çıtırı' diyorlar. 38 lan, ölmek üzere!" sözleri, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Tepkiler kısa sürede büyürken konu sosyal medyada geniş yankı buldu.

İREM DERİCİ'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Tartışmanın ardından İrem Derici'den Cem Yılmaz'a destek geldi. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38 yaşında olduğunu vurgulayarak, "38'im, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ayrıca "Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün" sözleriyle tepkisini dile getirirken, paylaşımını "Cem Yılmaz'ın muadili yok" diyerek tamamladı.