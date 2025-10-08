Hangi ünlüler gözaltına alındı? SON DAKİKA: Gözaltına alınan ünlüler kimler? Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla son derece geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında, çok sayıda ünlü ismin adresinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Şüphelilerden kan örnekleri alınırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olabileceği belirtildi. Peki, hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlüler kimler? Detaylar haberimizde...

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Son operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler, Türkiye'nin en popüler sanatçıları, oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerini kapsıyor. İşte detaylar:

Dilan POLAT & Engin POLAT: Sosyal medya dünyasının öne çıkan çiftlerinden Dilan ve Engin Polat, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İrem DERİCİ: Ünlü pop sanatçısı, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gözaltına alındı.

Kubilay AKA: Son dönemde televizyon projeleriyle adından söz ettiren Kubilay Aka da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri.

Kaan YILDIRIM: Oyunculuk kariyeriyle bilinen Yıldırım, soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hadise AÇIKGÖZ: Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Hadise Açıkgöz, arama ve inceleme sürecinin ardından gözaltına alındı.

Berrak TÜZÜNATAÇ: Televizyon ve sinema projelerinde yer alan Tüzünataç, operasyon kapsamında gözaltı listesinde yer aldı.

Duygu ÖZASLAN MUTAF: Sosyal medya ve içerik üreticiliğiyle tanınan Duygu Özaslan Mutaf, gözaltına alınan ünlüler arasında.

Demet EVGAR BABATAŞ: Oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza atan Evgar Babataş da operasyon kapsamında incelemeye tabi tutuldu.

Zeynep Meriç ARAL KESKİN: Moda ve sosyal medya dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Aral Keskin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özge ÖZPİRİNÇCİ: Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Özge Özpirinçci, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Mert YAZICIOĞLU: Genç yaşına rağmen başarılı projelerde yer alan Yazıcıoğlu, operasyon kapsamındaki isimlerden biri.

Feyza ALTUN: Moda ve sanat dünyasının öne çıkan isimlerinden Altun, gözaltı işlemlerine tabi tutuldu.

Derin TALU & Deren TALU: Soruşturma kapsamında kardeş olan Derin ve Deren Talu da gözaltına alındı.

Ziynet SALİ: Müzik sektörünün sevilen isimlerinden Ziynet Sali, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Birce AKALAY: Televizyon projelerinde tanınan Akalay, operasyon kapsamında soruşturulan isimlerden biri oldu.

Metin AKDÜLGER: Genç oyuncu, gözaltı listesinde yer alarak ifadesi alınmak üzere jandarmaya çağrıldı.

Ceren MORAY ORCAN: Sosyal medya ve sanat dünyasında bilinen Moray Orcan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı, yalnızca tek bir sektör veya alana odaklı değil. Hem müzik, hem oyunculuk hem de sosyal medya dünyasından birçok isim soruşturma kapsamına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda kan örnekleri alırken, soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

Uzmanlar, bu tür operasyonların Türkiye'de magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdığını ve ilerleyen günlerde yeni isimlerin de gözaltı listesine eklenebileceğini belirtiyor.