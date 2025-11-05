Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına bilet alan şarkıcı İrem Derici, biletinin iptal olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derici, "İkinci bileti aldık bu arada, ilk biletten hayır gelmeyince. Sonra bizi aradılar ve dediler ki; "Biz Türkiye'ye bilet satmıyoruz!". Bak çıldıracağım, manyak olacağım.'' dedi.
- Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 4. haftada Hollanda'da saat 23.00'te oynanacak.
- İrem Derici'nin Ajax-Galatasaray maçı için aldığı bilet, satış yapan tarafın 'Türkiye'ye bilet satmıyoruz' açıklamasıyla iptal edildi.
- İrem Derici, bilet iptali nedeniyle maça gitmek için başka bir bilet aldığını ve maça gitmeye devam edeceğini belirtti.
İREM DERİCİ'YE MAÇ ÖNCESİ ŞOK
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu akşam oynanacak dev maça bilet aldığını açıklamıştı. Gün içerisinde Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında görüntülenen İrem Derici, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak biletinin iptal olduğunu açıkladı.
''ÇILDIRACAĞIM, MANYAK OLACAĞIM''
Derici açıklamasında, "İkinci bileti aldık bu arada, ilk biletten hayır gelmeyince. Sonra bizi aradılar ve dediler ki; "Biz Türkiye'ye bilet satmıyoruz!". Bak çıldıracağım, manyak olacağım. Satmayacaksanız neden online satışa açıyorsunuz sitenizi bir. İkincisi biz zannettik ki bir hata yaptık ve o yüzden ikinci bileti aldık.'' dedi.
''BİZ YİNE MAÇA GİDECEĞİZ''
Sözlerine devam eden İrem Derici, ''Bomb..k zarara soktunuz bizi, boşver... Ama bu demek değildir ki biz yine maça gideceğiz. Çok sinirliyim. Yaz oraya ve deki, 'ben bu ülkeye satmıyorum'. Burada bilet falan almayın abi." ifadelerini kullandı.