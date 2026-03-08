Haberler

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Güncelleme:
Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında kullandığı sözler magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü hakkındaki sert açıklamalarıyla konuşulan Burcu Güneş bu kez okları ünlü rapçi Ceza'ya çevirdi. Güneş "Koynumuzda yılan beslemişiz. Ceza'ya şarkı okutturdum ve bir anda ünlü oldu" dedi.

  • Burcu Güneş, Ceza'nın kariyerinde 'Sahilden' şarkısının bir kırılma noktası olduğunu ve Ceza'nın bu düet sayesinde ünlü olduğunu söyledi.
  • İrem Derici, Burcu Güneş'e 'Git tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım' dedi.
  • Burcu Güneş, İrem Derici'ye 'Sizi kimse doğru yere koyamadı mı? Ben koyuyorum: Çöp, WC, lağım' şeklinde yanıt verdi.

Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında, "Benimle rakip olabilecek seviyede değil" sözlerinin ardından magazin dünyası karıştı. Çirkin ifadelerin kullanıldığı tartışmada Burcu Güneş, kendisini eleştiren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün ardından el yükseltip işin işine Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza'yı da kattı.

"CEZA'YA ŞARKI OKUTTURDUM, BİR ANDA ÜNLÜ OLDU"

Güneş, 2000'li yılların başında yayınladığı "Sahilden" şarkısını hatırlatarak, Ceza'nın kariyerinde bu düetin bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Güneş şu iddialı ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.

Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğerse o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.

İREM DERİCİ: GİT TEDAVİ OL

Polemiklerin ardından İrem Derici, Güneş'le ilgili sert açıklamalarda bulundu. Derici, "Git tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım. Kötü gününe denk geldi herhalde. Demet Akalın'la ben 20 kere kavga ettim, 20 kere barıştım. Ben Demet Akalın savunucusu olarak bu mevzuda yokum. Benim kız kardeşime senin boyun kaç deyince ben de koptu kayışlar. Az bile konuştum. Bak kendi kafasına sıktı" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş'in, "Sizi kimse doğru yere koyamadı mı? Ben koyuyorum: Çöp, WC, lağım" şeklindeki yanıtına İrem Derici küfürlü bir cevapla karşılık verdi. Seviyenin yerlere düştüğü tartışma magazin gündeminde büyük yer kaplıyor.

