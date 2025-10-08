Haberler

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlattı. İfadeleri alınan şüpheliler arasında İrem Derici, Hadise ve Dilan Polat gibi sanatçılar bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
