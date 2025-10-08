Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi. - İSTANBUL