Melih Kunukçu İrem Derici'den kaç yaş küçük, İrem Derici kaç yaşında? İrem Derici'nin nişanlısı ile arasında kaç yaş var?

İrem Derici'nin nişan haberi magazin gündemini hareketlendirdi. Ünlü şarkıcının DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda attığı adımın ardından bu kez gözler çiftin yaşlarına çevrildi. Sosyal medyada sıkça konuşulan yaş farkı yeniden gündeme gelirken, hayranlar İrem Derici kaç yaşında, nişanlısı Melih Kunukçu ondan kaç yaş küçük, aralarındaki yaş farkı ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İREM DERİCİ İLE NİŞANLISI ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

İrem Derici ile nişanlısı Melih Kunukçu arasında 12 yaş fark bulunuyor.

MELİH KUNUKÇU İREM DERİCİ'DEN KAÇ YAŞ KÜÇÜK?

Melih Kunukçu, İrem Derici'den 12 yaş küçük.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biridir. 21 Mart 1987'de İstanbul'da doğmuştur. Ünlü reklamcı Hulusi Derici ile Jale Ediz'in kızıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü bitirmiş, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. "O Ses Türkiye" yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmış, "Kalbimin Tek Sahibine" başta olmak üzere birçok hit şarkıya imza atmıştır.

İREM DERİCİ KAÇ YAŞINDA?

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşına girmeye hazırlanıyor.

MELİH KUNUKÇU KİMDİR?

Melih Kunukçu, DJ ve müzik prodüktörüdür. 10 yıllık dans geçmişine sahip olan Kunukçu, son 4 yıldır Türkiye ve yurt dışında çeşitli mekanlarda DJ'lik yapmaktadır. Günümüzde müzik prodüktörlüğü ile ilgilenmektedir.

MELİH KUNUKÇU KAÇ YAŞINDA?

Melih Kunukçu 25 yaşındadır.