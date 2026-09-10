Haberler

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu serbest bırakıldı. Avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırıldığı ve yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği belirtildi. Kararın ardından şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojili paylaşım yaptı.

  • Gaziantep Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan DJ Melih Kunukçu, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
  • İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'nun tahliye edildiğine dair avukat açıklamasını sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojisiyle paylaştı.

Gaziantep Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanan DJ Melih Kunukçu hakkında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, yapılan itirazlar ve savunmalar neticesinde müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu.

Soruşturmayı yürüten yargı makamlarına yapılan başvuruları değerlendiren Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Melih Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırılmasına hükmetti. Kararla birlikte Kunukçu’nun yargılamasının tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi.

AVUKATINDAN MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

Tahliye kararının ardından yazılı bir açıklama yapan avukat Abide Gülel Saral, "Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ’DEN BEYAZ GÜVERCİNLİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’nun serbest bırakıldığını belirten avukat açıklamasını sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojisiyle paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe'de silahlı kavga! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'da kiralık sosyal konut için fiyatlar ve ilçeler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen 'Mutlaka almalıyım' diyor

Fiyatı 230 bin lira ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı

Süper Lig devinin neden seçime gittiği ortaya çıktı

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu
Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar