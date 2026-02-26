İrem Derici nişanlısı ile ayrıldı mı, neden ayrıldı? İrem Derici , Melih Kunukçu arasındaki ayrılık iddiaları doğru mu, İrem Derici açıklama yaptı mı?

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun ilişkisi, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Çiftin davranışları ve paylaşımları, ayrılık iddialarını gündeme taşırken, Derici'nin konuya dair açıklamaları merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında.

İREM DERİCİ İLE MELİH KUNUKÇU AYRILDI MI?

Evet, İrem Derici ile Melih Kunukçu ilişkilerini sonlandırdı. Derici, sosyal medya hesabından Kunukçu ile olan tüm fotoğrafları silip kendisini takipten çıkararak, ayrılığı duyurdu.

İREM DERİCİ İLE MELİH KUNUKÇU NE ZAMAN NİŞANLANDI?

Çift, 8 Ekim 2025 tarihinde nişanlanmayı planlamıştı. Ancak İrem Derici'nin gözaltına alınması nedeniyle nişan tarihi ertelendi. Yapılan testin negatif çıkmasının ardından çift, Şubat 2026'da nişanlandı.

İREM DERİCİ İLE MELİH KUNUKÇU NEDEN AYRILDI?

Çift, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ve Derici'nin mesajlarıyla, ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ayrılık nedeni olarak, ilişkide yaşanan fikir ayrılıkları ve çiftin yollarını ayırmaya karar vermesi öne çıkıyor.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987'de İstanbul'da doğmuş bir Türk şarkıcıdır. Müzik kariyerine 2012 yılında "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile başladı ve "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla tanındı. O Ses Türkiye'ye katılarak yarı finale yükseldi ve çeşitli diziler, albümler ve single'larla kariyerine devam etti.

MELİH KUNUKÇU KİMDİR?

Melih Kunukçu, 25 yaşında profesyonel DJ ve dansçıdır. Son dört yıldır Türkiye ve yurt dışında birçok mekânda sahne alarak performans sergiledi. Sahne deneyimini müzik prodüksiyonuna da taşıyan Kunukçu, enerjik tarzı ve sahne performansıyla dikkat çekiyor.