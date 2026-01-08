İrem Derici'den dikkat çeken çıkış: Negatif çıkmak zaten olması gereken
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında adı geçen ilk isimlerden biri olan şarkıcı İrem Derici, test sonuçlarının negatif çıkmasının başarı gibi sunulmasını eleştirdi. "Negatif çıkmak zaten olması gereken" diyen Derici, sonuçları negatif olanların ekstra alkışlanmasının da mantıklı olmadığını savundu.
Sosyal medya paylaşımında sürecin başından beri gündemin içinde olduğunu ifade eden Derici, "Uzun süredir süren bir operasyonun intro'sunda vardım biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak da bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü zaten olması gereken bu" ifadelerini kullandı.
"BU SEKTÖRDE TEMİZ KALABİLMİŞ DENMESİ TUHAF"
Negatif çıkan sonuçların bir başarı gibi sunulmasını eleştiren Derici, "'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' denmesi bana çok tuhaf geliyor. WTF, ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"SOKAK SOKAK GEZECEĞİM" DEMİŞTİ
Öte yandan İrem Derici, operasyonun ilk günlerinde yaptığı açıklamalarda test sonuçlarının temiz çıkacağına inandığını belirtmiş, "Gerekirse sonuçlarla mahalle mahalle, sokak sokak gezerim" ifadelerini kullanmıştı.