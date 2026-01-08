Haberler

İrem Derici'den dikkat çeken çıkış: Negatif çıkmak zaten olması gereken

İrem Derici'den dikkat çeken çıkış: Negatif çıkmak zaten olması gereken
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında adı geçen ilk isimlerden biri olan şarkıcı İrem Derici, test sonuçlarının negatif çıkmasının başarı gibi sunulmasını eleştirdi. "Negatif çıkmak zaten olması gereken" diyen Derici, sonuçları negatif olanların ekstra alkışlanmasının da mantıklı olmadığını savundu.

  • İrem Derici'nin uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.
  • İrem Derici, negatif test sonuçlarının alkışlanmasını eleştirerek 'Negatif çıkmak zaten olması gereken' dedi.
  • İrem Derici, test sonuçlarının temiz çıkacağına inandığını ve gerekirse sonuçlarla mahalle mahalle, sokak sokak gezeceğini belirtti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında ilk gözaltına alınan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Derici, bu durumun abartılı şekilde alkışlanmasına tepki gösterdi ve "Negatif çıkmak zaten olması gereken" dedi.

Sosyal medya paylaşımında sürecin başından beri gündemin içinde olduğunu ifade eden Derici, "Uzun süredir süren bir operasyonun intro'sunda vardım biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak da bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü zaten olması gereken bu" ifadelerini kullandı.

"BU SEKTÖRDE TEMİZ KALABİLMİŞ DENMESİ TUHAF"

Negatif çıkan sonuçların bir başarı gibi sunulmasını eleştiren Derici, "'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' denmesi bana çok tuhaf geliyor. WTF, ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SOKAK SOKAK GEZECEĞİM" DEMİŞTİ

Öte yandan İrem Derici, operasyonun ilk günlerinde yaptığı açıklamalarda test sonuçlarının temiz çıkacağına inandığını belirtmiş, "Gerekirse sonuçlarla mahalle mahalle, sokak sokak gezerim" ifadelerini kullanmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor