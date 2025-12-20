Haberler

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici, yaptığı son açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, İstanbul'dan ev satın aldığını açıklarken, 2026 yılının Eylül ayında Melih Kunukçu ile evleneceğini de duyurdu.

  • İrem Derici İstanbul'dan ev satın aldı.
  • İrem Derici ve Melih Kunukçu 2026 yılının Eylül ayında evlenmeyi düşünüyor.
  • İrem Derici Mart ayı gibi yeni evine yerleşecek.

"Kalbimin Tek Sahibine", "Aşkımız Olay Olacak", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Zorun Ne Sevgilim" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan İrem Derici, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, İstanbul'dan ev satın aldığını açıkladı.

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

Derici, aldığı yeni evle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz."

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

"2026 YILININ EYLÜL AYINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "İlişkide toksik biri misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih'le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi buna hazır hissediyorum. Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur. Huyları babasına benzesin istiyorum."

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

Ayrıca düğün tarihini de açıklayan Derici, Melih Kunukçu ile 2026 yılının Eylül ayında evlenmeyi düşündüklerini duyurdu.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

sen 2026 yılı eylülüne kadar 2026 kişi değiştirirsin ne anlatıyosun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPA VIVA:

"Bize ne" dedigimiz makalelerden bir tanesi. O evlilik ya gerceklesmeyecek, ya da 2 ay sonra bosanir. Gelin materyali yok bunda, digerinde de koca materyali.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu
title