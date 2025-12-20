İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

"Kalbimin Tek Sahibine", "Aşkımız Olay Olacak", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Zorun Ne Sevgilim" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan İrem Derici, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, İstanbul'dan ev satın aldığını açıkladı.

Derici, aldığı yeni evle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz."

"2026 YILININ EYLÜL AYINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "İlişkide toksik biri misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih'le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi buna hazır hissediyorum. Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur. Huyları babasına benzesin istiyorum."

Ayrıca düğün tarihini de açıklayan Derici, Melih Kunukçu ile 2026 yılının Eylül ayında evlenmeyi düşündüklerini duyurdu.