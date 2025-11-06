Maça gitmek isterken saldırıya uğradı! İrem Derici yaşadıklarını anlattı

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Derici, karşılaşmaya gitmek için yola çıktığını ancak bazı kişilerin saldırısına uğradığını, bu nedenle stadyuma gidemediğini açıkladı.

"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"

Sanatçı paylaşımında, "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik. Konu kapanacakken polisler peşimize takıldı. Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Çok gereksizdi, hâlâ kırgınım ve üzgünüm," ifadelerini kullandı.

"TIRNAKLARIM KIRILDI, ELLERİM ÇİZİK İÇİNDE"

Derici, yaşadığı olayın ardından oteline döndüğünü, sinir krizi geçirdiğini ve ağlayarak geceyi geçirdiğini belirtti. Şarkıcı, "Tırnaklarım kırıldı, ellerim çizik içinde. Bari gözlüklerimi kırmasaydım. 9'undaki Gaga konserine aylarca hazırlanıyordum, bu mu benim şansım?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Olayın ardından maça gidemediğini ve geceyi otelde geçirdiğini anlatan İrem Derici, "1,5 kilometre uzaktaki stadyuma biletim olmasına rağmen giremedim. Gerçekten kötü talihim olmasaydı var ya…" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.