Maça gitmek isterken saldırıya uğradı! İrem Derici yaşadıklarını anlattı

Maça gitmek isterken saldırıya uğradı! İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maç sonrası yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada anlattı. Derici, maça gitmek üzere yola çıktığını ancak bazı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi. "Polisler peşimize takıldı, ortamı yumuşatmaya çalışırken sinir krizi geçirdim. Tırnaklarım kırıldı, ellerim çizik içinde," diyen Derici, yaşadığı olay nedeniyle stadyuma gidemediğini belirtti.

  • İrem Derici, Galatasaray maçına gitmek için yola çıktığı sırada bazı kişilerin saldırısına uğradı.
  • Saldırı sonucunda İrem Derici'nin tırnakları kırıldı ve elleri çizikler içinde kaldı.
  • İrem Derici, saldırı nedeniyle maça gidemedi ve geceyi otelde geçirdi.

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Derici, karşılaşmaya gitmek için yola çıktığını ancak bazı kişilerin saldırısına uğradığını, bu nedenle stadyuma gidemediğini açıkladı.

"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"

Sanatçı paylaşımında, "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik. Konu kapanacakken polisler peşimize takıldı. Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Çok gereksizdi, hâlâ kırgınım ve üzgünüm," ifadelerini kullandı.

"TIRNAKLARIM KIRILDI, ELLERİM ÇİZİK İÇİNDE"

Derici, yaşadığı olayın ardından oteline döndüğünü, sinir krizi geçirdiğini ve ağlayarak geceyi geçirdiğini belirtti. Şarkıcı, "Tırnaklarım kırıldı, ellerim çizik içinde. Bari gözlüklerimi kırmasaydım. 9'undaki Gaga konserine aylarca hazırlanıyordum, bu mu benim şansım?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Olayın ardından maça gidemediğini ve geceyi otelde geçirdiğini anlatan İrem Derici, "1,5 kilometre uzaktaki stadyuma biletim olmasına rağmen giremedim. Gerçekten kötü talihim olmasaydı var ya…" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Tırnakların kırıldı demek haa, Tez Sefer hazırlıkları Başlasın..!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Hollanda polisi bile anlamış Türkiye’de neden gözaltına alındığını. kimsenin peşine takılmayıp senin peşine takıldıysa ki yalan bu reklamını yapmak için uğraşıyor senden bir şey olmayacağını herkes biliyor. reklam yapma derici böyle boş haberlerle.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
