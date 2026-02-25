İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Derici'nin sosyal medya hesabından nişanlısını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Kunukçu'nun hesabında ise fotoğrafların hala durduğu görüldü. Çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İlişkileri 1,5 yıldır süren çift, 3 Şubat'ta nişanlanmıştı. Son yaşananlar ise çiftten gelecek açıklamayı bekleyenleri meraklandırdı.
TAKİPTEN ÇIKTI, PAYLAŞIMLARI SİLDİ
Derici'nin bu hamlesi, çiftin ilişkisine dair soru işaretlerini artırdı. Ünlü şarkıcının hesabında Kunukçu ile olan karelerin silinmesi dikkat çekerken, Kunukçu'nun sosyal medya sayfasında ise fotoğrafların hâlâ durduğu görüldü.
Henüz iki taraftan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
3 ŞUBAT'TA NİŞANLANMIŞLARDI
Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çift, 3 Şubat'ta aileleri ve yakın dostlarının katıldığı yaklaşık 50 kişilik bir törenle nişanlanmıştı. Derici, DJ sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atmış ve mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmıştı.
Son yaşanan gelişmeler sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.