Haberler

İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Derici'nin sosyal medya hesabından nişanlısını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Kunukçu'nun hesabında ise fotoğrafların hala durduğu görüldü. Çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İlişkileri 1,5 yıldır süren çift, 3 Şubat'ta nişanlanmıştı. Son yaşananlar ise çiftten gelecek açıklamayı bekleyenleri meraklandırdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kısa süre önce nişanlandığı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre Derici, sosyal medya hesabında nişanlısını takipten çıkararak birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırdı.

TAKİPTEN ÇIKTI, PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Derici'nin bu hamlesi, çiftin ilişkisine dair soru işaretlerini artırdı. Ünlü şarkıcının hesabında Kunukçu ile olan karelerin silinmesi dikkat çekerken, Kunukçu'nun sosyal medya sayfasında ise fotoğrafların hâlâ durduğu görüldü.

İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Henüz iki taraftan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

3 ŞUBAT'TA NİŞANLANMIŞLARDI

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çift, 3 Şubat'ta aileleri ve yakın dostlarının katıldığı yaklaşık 50 kişilik bir törenle nişanlanmıştı. Derici, DJ sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atmış ve mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmıştı.

İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Son yaşanan gelişmeler sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı