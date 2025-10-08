Serbest bırakılan İrem Derici'nin ilk işi nişanlanmak oldu

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyonu konuşuyor.

19 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü ismin tamamı kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İREM DERİCİ NİŞANLANDI

Şarkıcı İrem Derici, serbest bırakılmasının ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Derici, serbest bırakılmasının ardından düzenlediği basın toplantısı sonrası Melih Kunukçu ile nişanlandı.