Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri verdi. Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Derici, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Akşam nişanı olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İrem Demirci, Adli Tıp Kurumu bahçesinde görüntülendi. Derici ve soruşturmada ismi geçen diğer isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Ünlü isimleri taşıyan otobüs, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. - İSTANBUL