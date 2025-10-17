İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

Haberler

Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan şarkıcı İrem Derici yaptığı ilk açıklamasında, "Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

8 İSMİN KANINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Ünlü isimlerden 8'inde uyuşturucu madde tespit edildi. O isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

İREM DERİCİ TEST SONUCUNU DUYURDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan testi sonucu negatif çıkan şarkıcı İrem Derici, sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum" diye yazan Derici, "Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

emmeligömmeli isterim demisti bikeresinde.tv de

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Sen içmeden rahat durmiyorsun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
