Ayrılık uzun sürmedi: İrem Derici'den şaşırtan geri dönüş

Güçlü sesi kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen İrem Derici, son günlerde nişanlısı Melih Kunukçu ile yaşadığı gelişmelerle dikkat çekiyor.

Tatil için Amsterdam'a giden ikili arasında bir tartışma yaşandığı iddia edilirken, Derici'nin bu olay sonrası nişanlısını Instagram'dan silmesi, birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ve takipten çıkması sosyal medyada "Ayrıldılar mı?" sorularını gündeme taşıdı.

FOTOĞRAFLAR KALKTI, TAKİP BİTTİ

İrem Derici'nin bu ani hamlesi, çiftin ilişkisinde ciddi bir kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Ayrılık kesinleşti" değerlendirmesi yaparken, şarkıcı bu süreçte herhangi bir açıklamada bulunmadı.

DERİCİ'DEN TERS KÖŞE: FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Ancak bu sessizlik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcı, kısa süre sonra Melih Kunukçu ile olan bazı fotoğraflarını yeniden Instagram hesabında paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Bu ani değişiklik, "Barıştılar mı?", "Aşk kaldığı yerden mi devam ediyor?", "İrem yine ters köşe yaptı" gibi yorumların yapılmasına neden oldu