Melih Kunukçu kimdir? İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu kaç yaşında, nereli?

Nişan haberiyle magazin gündeminin odağına yerleşen Melih Kunukçu, bu kez özel hayatıyla değil, kim olduğu sorusuyla gündemde. DJ'lik kariyeri ve sahne performanslarıyla tanınan Kunukçu hakkında arama motorlarında yoğun bir araştırma başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİH KUNUKÇU KİMDİR?

İrem Derici ile nişanlanmasının ardından Melih Kunukçu'nun hayatı magazin gündeminde merak konusu oldu. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında aktif bir kariyer sürdüren Kunukçu, profesyonel olarak DJ'lik yapmaktadır. 10 yıllık dans geçmişine sahip olan Kunukçu, son 4 yıldır Türkiye ve yurt dışında birçok ünlü mekânda sahne alarak farklı etkinlik ve konserlerde yer aldı. Sahne performansı ve enerjik tarzıyla dikkat çeken Kunukçu, kariyerini müzik prodüktörlüğü alanında da ilerletmeyi hedefliyor.

MELİH KUNUKÇU KAÇ YAŞINDA?

Melih Kunukçu'nun 25 yaşında olduğu bilinmektedir.

MELİH KUNUKÇU NERELİ?

Melih Kunukçu'nun memleketine ilişkin herhangi bir bilgi şu ana kadar kamuoyuna yansımamıştır.

MELİH KUNUKÇU'NUN KARİYERİ

DJ'lik kariyerinde kısa sürede adından söz ettiren Kunukçu, dans altyapısını sahne performanslarına yansıtarak birçok etkinlik ve organizasyonda yer aldı. Son yıllarda müzik prodüksiyonuna da yönelen Kunukçu, çalışmalarını bu alanda sürdürmektedir.