İNGİLTERE HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Haberler ›› İngiltere Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

İngiltere Haberleri

İngiltere haber, İngiltere son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İngiltere - Bugün
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.
İngiltere: Kesme çiçek ihracatında geçen yılki rakamlara ulaşıldıİngiltere - Bugün
Kesme çiçek ihracatında geçen yılki rakamlara ulaşıldı
İngiltere: MÜSİAD Muğla Başkanı Demir: 'Gün esnafa sahip çıkma günüdür'İngiltere - Bugün
MÜSİAD Muğla Başkanı Demir: "Gün esnafa sahip çıkma günüdür"
İngiltere: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmezİngiltere - Bugün
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
İngiltere - Bugün
SHGM, NOTAM listesinden Hollanda'yı çıkardı
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüsün bazı Avrupa ülkelerinde mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye ile uçuşu durdurulan ülkelere ilişkin NOTAM yayınlandı.
İngiltere: İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandıİngiltere - Bugün
İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı
İngiltere: Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladıİngiltere - Bugün
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı
İngiltere: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüs açıklamasıİngiltere - Bugün
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
İngiltere - Bugün
Hollanda, İngiltere'ye uçuşları "şartlı" olarak yeniden açtı
Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.
İngiltere - Bugün
Avrupa Borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, yarın başlayacak Noel tatili öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
İngiltere: Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecekİngiltere - Bugün
Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek
İngiltere - Bugün
Cammu Keşmir'deki seçimde Modi karşıtı ittifak Bölge Kalkınma Konseyinde çoğunluğu sağladı
Hindistan'da 2019'da anayasa değişikliğiyle özel yönetim statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de sekiz aşamada yapılan Bölge Kalkınma Konseyi seçiminin galibi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı "Gupkar İttikakı" oldu.
İngiltere - Bugün
Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, yeni yılın gelmesine günler kala, 2020 yılında yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, 2019 yılının ihracat rakamlarını yakaladı.
İngiltere - Bugün
Japonya'dan İngiltere'ye seyahat kısıtlaması tedbiri
Japonya'da hükümet Covid-19'un yeni mutasyonun bölgede ortaya çıkmasının ardından, İngiltere'den gelen yolculara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı.
İngiltere - Bugün
Bilim insanlarından mutasyona uğramış Kovid-19'a karşı "paniğe gerek yok" açıklaması
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğramasına ilişkin paniğe gerek olmadığını belirterek, "Salgının başlangıcından beri, aslında mutasyonlar vardı, devam ediyordu.
İngiltere: Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtıİngiltere - Bugün
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
İngiltere: Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldıİngiltere - Bugün
Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı
İngiltere: Birçok Ülke Londra'dan Uçuşları Yasakladıİngiltere - Bugün
Birçok Ülke Londra'dan Uçuşları Yasakladı
İngiltere: Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebilirizİngiltere - Bugün
Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz
İngiltere: İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyorİngiltere - Bugün
İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor
İngiltere - Bugün
Arsenal'de Arteta tartışmaları sürüyor
İspanyol teknik adam baskı altındaLigdeki son galibiyetini kasım ayında aldıDüşme hattının sadece 4 puan üzerindeMesut Özil'i kadro dışı bırakmıştıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tartışmaları devam ediyor.
İngiltere: Kesme çiçek sektörü pandemiye meydan okuduİngiltere - Bugün
Kesme çiçek sektörü pandemiye meydan okudu
İngiltere - Bugün
Son dakika haberi:
Son dakika haberler... ??????? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 376 bini aştı.
İngiltere - Bugün
Son dakika haberleri... Japonya'da askere Covid-19 şoku
Edinilen son dakika haberine göre Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Hiroshi Yamamura ve Başkan Vekili Koramiral Naruto Nishi'nin Covid-19'a yakalandığı bildirildi.
İngiltere - Bugün
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,410.67 puanda başladı.
İngiltere: Greyfurta 'korona virüs' dopingiİngiltere - Bugün
Greyfurta "korona virüs" dopingi
İngiltere - Bugün
"Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı" öngörüsü
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 daha fazla bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini belirterek, "Yeni tip virüsü aşı baskılayacak.
İngiltere - Bugün
Brent petrolün varili 49,33 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 49,33 dolardan işlem görüyor.
İngiltere - Bugün
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.
İngiltere: Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruzİngiltere - Bugün
Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz
İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyorİngiltere - Bugün
Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor
İngiltere - Bugün
1989'daki Tiananmen olayları sonrasındaki G-7 zirvesinde Çin'e yaptırım kararına Japonya karşı çıkmış
Haziran 1989'da Pekin'deki Tiananmen Meydanı olayları sonrasındaki G7 zirvesinde Çin'e yaptırım kararına Japonya'nın karşı çıktığı ortaya çıktı.
İngiltere: Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdıİngiltere - Bugün
Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı
İngiltere: Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldıİngiltere - Bugün
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı
İngiltere - Bugün
Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı
Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı.
İngiltere - Bugün
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyor
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyorİngiltere, (DHA) - Dünyanın tek tamamen otonom gemisi bugün önceden belirlenmiş rotasında yolculuğa başlıyor.
İngiltere - Bugün
Son dakika haberleri: Arsenal'i 4 golle geçen Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son dakika spor haberine göre İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i 4-1 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.
İngiltere: Manchester City, deplasmanda Arsenal'i 4-1 yenerek turladıİngiltere - Bugün
Manchester City, deplasmanda Arsenal'i 4-1 yenerek turladı
İngiltere - Bugün
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.
İngiltere: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalımİngiltere - Bugün
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
İngiltere - Dün
Son dakika haberleri | Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Yaklaşık 100- 150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki gerekçeli kararı hukuk sistemimiz değerlendirecektir.
İngiltere - Dün
Fransa, İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor
Fransa, daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını kapatmasının ardından yarından itibaren negatif sonuçlu Covid-19 testi şartıyla sınırlarını yolculara yeniden açıyor.
İngiltere - Dün
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere - Dün
Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Yaklaşık 100- 150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki gerekçeli kararı hukuk sistemimiz değerlendirecektir.
İngiltere: Coronavirüs inme ve kangren vakalarını arttırdıİngiltere - Dün
Coronavirüs inme ve kangren vakalarını arttırdı
İngiltere - Dün
Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.
İngiltere: '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da varİngiltere - Dün
'2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var
İngiltere - Dün
DSÖ'den Covid-19'un yeni türü için üye ülkelere toplantı çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üye ülkelere korona virüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni türünü tartışmak için toplantı çağrısında bulundu.
İngiltere - Dün
Fransa İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek
Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den yolcuların gelişine yarından itibaren izin verecek.
İngiltere: - Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 500 bini aştıİngiltere - Dün
- Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 500 bini aştı
İngiltere - Dün
Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Haberleri | İngiltere Haber - Haberler - İngiltere haberleri, son dakika ingiltere haber ve gelişmeleri burada. Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:28:12. #1.14#
title