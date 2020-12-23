İNGİLTERE HABERLERİ

İngiltere - Bugün
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.
İngiltere - Bugün
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
İngiltere - Bugün
SHGM, NOTAM listesinden Hollanda'yı çıkardı
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüsün bazı Avrupa ülkelerinde mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye ile uçuşu durdurulan ülkelere ilişkin NOTAM yayınlandı.
İngiltere - Bugün
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı
İngiltere - Bugün
Hollanda, İngiltere'ye uçuşları "şartlı" olarak yeniden açtı
Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.
İngiltere - Bugün
Avrupa Borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, yarın başlayacak Noel tatili öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.
İngiltere - Bugün
Cammu Keşmir'deki seçimde Modi karşıtı ittifak Bölge Kalkınma Konseyinde çoğunluğu sağladı
Hindistan'da 2019'da anayasa değişikliğiyle özel yönetim statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de sekiz aşamada yapılan Bölge Kalkınma Konseyi seçiminin galibi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı "Gupkar İttikakı" oldu.
İngiltere - Bugün
Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, yeni yılın gelmesine günler kala, 2020 yılında yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, 2019 yılının ihracat rakamlarını yakaladı.
İngiltere - Bugün
Japonya'dan İngiltere'ye seyahat kısıtlaması tedbiri
Japonya'da hükümet Covid-19'un yeni mutasyonun bölgede ortaya çıkmasının ardından, İngiltere'den gelen yolculara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı.
İngiltere - Bugün
Bilim insanlarından mutasyona uğramış Kovid-19'a karşı "paniğe gerek yok" açıklaması
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğramasına ilişkin paniğe gerek olmadığını belirterek, "Salgının başlangıcından beri, aslında mutasyonlar vardı, devam ediyordu.
İngiltere - Bugün
Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz
İngiltere - Bugün
Arsenal'de Arteta tartışmaları sürüyor
İspanyol teknik adam baskı altındaLigdeki son galibiyetini kasım ayında aldıDüşme hattının sadece 4 puan üzerindeMesut Özil'i kadro dışı bırakmıştıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tartışmaları devam ediyor.
İngiltere - Bugün
Son dakika haberi:
Son dakika haberler... ??????? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 376 bini aştı.
İngiltere - Bugün
Son dakika haberleri... Japonya'da askere Covid-19 şoku
Edinilen son dakika haberine göre Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Hiroshi Yamamura ve Başkan Vekili Koramiral Naruto Nishi'nin Covid-19'a yakalandığı bildirildi.
İngiltere - Bugün
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,410.67 puanda başladı.
İngiltere - Bugün
"Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı" öngörüsü
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 daha fazla bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini belirterek, "Yeni tip virüsü aşı baskılayacak.
İngiltere - Bugün
Brent petrolün varili 49,33 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 49,33 dolardan işlem görüyor.
İngiltere - Bugün
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.
İngiltere - Bugün
Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor
İngiltere - Bugün
1989'daki Tiananmen olayları sonrasındaki G-7 zirvesinde Çin'e yaptırım kararına Japonya karşı çıkmış
Haziran 1989'da Pekin'deki Tiananmen Meydanı olayları sonrasındaki G7 zirvesinde Çin'e yaptırım kararına Japonya'nın karşı çıktığı ortaya çıktı.
İngiltere - Bugün
Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı
Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı.
İngiltere - Bugün
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyor
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyorİngiltere, (DHA) - Dünyanın tek tamamen otonom gemisi bugün önceden belirlenmiş rotasında yolculuğa başlıyor.
İngiltere - Bugün
Son dakika haberleri: Arsenal'i 4 golle geçen Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son dakika spor haberine göre İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i 4-1 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.
İngiltere - Bugün
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.
İngiltere - Bugün
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
İngiltere - Dün
Son dakika haberleri | Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Yaklaşık 100- 150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki gerekçeli kararı hukuk sistemimiz değerlendirecektir.
İngiltere - Dün
Fransa, İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor
Fransa, daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını kapatmasının ardından yarından itibaren negatif sonuçlu Covid-19 testi şartıyla sınırlarını yolculara yeniden açıyor.
İngiltere - Dün
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere - Dün
Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Yaklaşık 100- 150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki gerekçeli kararı hukuk sistemimiz değerlendirecektir.
İngiltere - Dün
Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.
İngiltere - Dün
DSÖ'den Covid-19'un yeni türü için üye ülkelere toplantı çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üye ülkelere korona virüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni türünü tartışmak için toplantı çağrısında bulundu.
İngiltere - Dün
Fransa İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek
Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den yolcuların gelişine yarından itibaren izin verecek.
İngiltere - Dün
Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.