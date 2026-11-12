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Londra mahkemesi, İran adına muhalif gazetecileri gözetleyen 2 İranlıyı suçlu buldu

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Londra'da mahkeme, İran adına muhalif gazetecileri gözetledikleri gerekçesiyle yargılanan 3 İran vatandaşından 2'sini casusluktan suçlu buldu. Üçüncü sanık beraat ederken savcılık, gözetlemenin Ağustos 2024-Mart 2025'te Iran International çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

İngiltere'de yaşayan İranlı muhalif gazetecileri Tahran yönetimi adına gözetledikleri tespit edilen 2 İran vatandaşı casusluk suçundan mahkum edildi.

İngiltere'de İranlı muhalif gazetecileri casusluk amacıyla takip ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 İran vatandaşı hakkındaki davada mahkeme kararını açıkladı. Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi, İngiltere Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 41 yaşındaki Mostafa Sepahvand'ı iki ayrı suçtan, 46 yaşındaki Farhad Javadi Manesh'i ise bir suçtan suçlu buldu. Davadaki üçüncü sanık olan 57 yaşındaki Shapoor Qalehali Khani Noori ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Savcılık makamları, sanıkların Ağustos 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında İran yönetimini eleştiren ve Farsça yayın yapan televizyon kanalı Iran International çalışanlarını hedef aldığını bildirdi. İddianamede, söz konusu gözetleme faaliyetlerinin İran'ın dış istihbarat servisi adına ve rejimi eleştiren gazetecilere yönelik muhtemel saldırılara zemin hazırlamak amacıyla yürütüldüğü vurgulandı.

İngiliz polisi ise bu davanın İran'ın İngiltere topraklarındaki istihbarat ve tehdit faaliyetlerinin arttığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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