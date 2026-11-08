Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola'nın taktiksel tercihleri İngiliz basınında eleştirilerin odağı haline geldi.

IREOLA'YA ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Karşılaşmanın ardından özellikle Bradley Barcola'nın alışık olduğu kanat pozisyonunun dışında görevlendirilmesi dikkat çekti. Birçok yorumcunun ardından şimdi de eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, Liverpool efsanesi Jamie Carragher'ın değerlendirmelerine destek vererek İspanyol teknik adamın bu hamlesini sorguladı.

''BANA BİRAZ TUHAF GELDİ''

The Rest Is Football podcast programında konuşan Lineker, "Bunun alışılmadık bir durum olduğunu düşündüm. Barcola bana o pozisyonda oynayabilecek türden bir oyuncu gibi görünmüyor, bu yüzden şaşırdım. Bana biraz tuhaf geldi." ifadelerini kullandı.

ORİJİNAL POZİSYONUNA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Kadıköy'deki yenilginin ardından Premier Lig'de Crystal Palace ile karşılaşacak olan Liverpool'da, teknik direktör Iraola'nın Barcola'yı yeniden orijinal pozisyonu olan kanat bölgesine çekmesi bekleniyor.