Canan Tolon kimdir? Canan Tolon'un heykelleri neden parçalandı?

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Sanatçı Canan Tolon, Londra'da açılacak sergisi için yola çıkardığı heykellerin İngiltere gümrüğünde kırıldığını 3 Kasım 2026'da duyurdu. Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce yazan Tolon, hasar gören parçaların fotoğraflarını da paylaştı.

Olay, Tolon'un Vehbi Koç Ödülü'nü aldığı yılın sonuna denk geldi.

CANAN TOLON'UN HEYKELLERİ NEDEN PARÇALANDI?

Canan Tolon'un heykelleri, İngiltere gümrüğündeki görevliler tarafından şüpheli bulunduğu için balyozla parçalandı. Tolon paylaşımında heykellerin "şüpheli diye" kırıldığını yazdı. Eserlerdeki metal armatürlere de prosedür gereği el konuldu.

Gümrük görevlilerinin hangi gerekçeyle eserleri şüpheli saydığı açıklanmadı. Sergi mekânının adı ve kırılan heykellerin sayısı da paylaşımda yer almadı.

CANAN TOLON KİMDİR?

Canan Tolon, resim, heykel, fotoğraf, baskı ve yerleştirme alanlarında üreten bir sanatçı. Önce mimar olarak çalıştı; Fransa'da ve San Francisco'da mimarlık yaptı. Ressam Erol Akyavaş'ın teşvikiyle sanata yöneldi.

İlk kişisel sergisini 1984'te Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de açtı. 1992'deki 3. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katıldı, sonraki yıllarda Kiev'den Los Angeles'a pek çok şehirde sergi açtı. İşlerinde cam, demir, sac, saman ve tohum gibi malzemeler kullandı; son dönemde daha çok tuval ve kâğıtla çalışıyor.

Eserleri Londra'daki British Museum'un ve İstanbul Modern'in koleksiyonlarında bulunuyor. İstanbul Modern, sanatçının 1980'lerden bu yana yaptığı işleri 6 Eylül 2019 ile 2 Şubat 2020 arasında "Sen Söyle" adlı sergide topladı. Art + Auction dergisi 2012'de onu koleksiyoncuların gözündeki 50 yükselen sanatçı listesine aldı.

CANAN TOLON NERELİ?

Canan Tolon İstanbul doğumlu. Sanatçı bugün İstanbul ile ABD'deki San Francisco Körfez Bölgesi arasında yaşıyor ve çalışıyor.

CANAN TOLON NEREDE EĞİTİM ALDI?

Canan Tolon, liseyi İstanbul'daki Fransız Lisesi'nde felsefe ve edebiyat bölümünde bitirdi. 1976'da İskoçya'daki Edinburgh Napier Üniversitesi'nde tasarım okudu, ardından Almanya'da Trier Fachhochschule'ye geçti. Lisans eğitimini Londra'daki Middlesex Üniversitesi'nde tamamladı.

1983'te Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de mimarlık yüksek lisansını bitirdi. Daha sonra aynı üniversitede ders verdi.

CANAN TOLON HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Canan Tolon, Nisan 2026'da 25. Vehbi Koç Ödülü'nü aldı. Koç Topluluğu'nun 100. yılına denk gelen ödül bu yıl kültür alanında verildi. Murathan Mungan ve Sadık Karamustafa'nın da aralarında bulunduğu beş kişilik seçici kurul, Tolon'u üç aday arasından seçti.

Ödül gerekçesinde sanatçının göç, yıkım ve zaman üzerinden bugünü yorumlaması ile bellek üzerine işleri öne çıktı. Tolon daha önce 1989'da San Francisco Focus Tasarım Ödülü'nü, 1994'te WESTAF/NEA resim ödülünü almış; ABD'deki MacDowell Colony ile Paris'teki Cité internationale des arts gibi kurumlarda misafir sanatçı olarak çalışmıştı.