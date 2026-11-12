Çevre Bakanı Kurum, COP31'de İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü

Çevre Bakanı Kurum, COP31'de İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki zirvenin dördüncü gününde İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü. Kurum'un zirve boyunca oturumlara başkanlık etmesi ve ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
BAKAN KURUM, İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. COP31 Başkanı Kurum, zirvenin 4'üncü gününde İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile bir araya geldi.
COP31 süreci boyunca birçok oturuma başkanlık edip yönetmesi beklenen Kurum, oturum aralarında ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı