AB liderleri Ukrayna müzakerelerinde Avrupa ekibini E5 ve AB kurumlarından oluşturdu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, liderlerin Ukrayna'da barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil edecek ekibin AB kurumları ile Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı E5 grubundan oluşması konusunda anlaştığını bildirdi.

Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Liderlerin Ukrayna'daki durumu ve barış anlaşmasına yönelik devam eden müzakere çabalarını görüştüğünü belirten Costa, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliğiyle başladığını vurguladı.

Rusya'yı müzakere masasına getirmeyi amaçlayan tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Costa, devam eden süreci desteklemeye tamamen angaje olduklarını ve bunun somut sonuçlar vermesini umduklarını ifade etti.

Costa, "Bugün liderler, Ukrayna'da barış müzakereleri için Avrupa ekibimizin AB kurumları ve Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan oluşması konusunda anlaştı." dedi.

Müzakerelerdeki ilke ve tutumlarının bilindiğini belirten Costa, Avrupa ekibinin tam birlik içinde ve yakın koordinasyonla hareket etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Costa, "Avrupa, Ukrayna'nın geleceğini ve kıtamızın güvenliğini şekillendiren tüm görüşmelerde açık ve birleşik tek bir sesle konuşmalı. Bu, sonuçta bir ekip çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın toprakları ve egemenliğiyle ilgili konularda karar verme meşruiyetinin yalnızca Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Costa, AB'nin bu ülkenin Avrupa'daki geleceği, yeniden inşası ve refahına ilişkin görüşmelerde merkezi bir rolü bulunduğunu söyledi.

Costa, güvenlik garantilerinin ise NATO ile yakın koordinasyon içinde Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ulaşmasını desteklemek için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Costa, barışın ancak son 50 yıldır Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan ilkelere dayanması halinde adil olabileceğini dile getirdi.

"Bir ekibimizin olması ve tek sesle konuşmamız şart"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa adına müzakere edebileceği tek bir isim istediğinin ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın AB liderlerince bu görev için kurumsal olarak seçildiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Costa, diğer taraflar gibi Avrupa'nın da ekip halinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Başından beri tüm barış çabalarını, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülük ettiği girişimleri desteklediklerini söyleyen Costa, barış müzakerelerinde ilerlemek için yeni bir ivme oluştuğunu ve bu görüşmeleri desteklemeye tamamen angaje olduklarını ifade etti.

Costa, "Bunun için elbette diğer tüm tarafların yaptığı gibi bir ekip olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bir örnek vereyim, Başkan Trump'ın özel temsilcilerine bakarsanız bir değil, iki kişi var. Ukrayna heyetine bakarsanız sanırım üç ya da dört kişi var." diye konuştu.

Bunun olağan olduğunu belirten Costa, özellikle Avrupa söz konusu olduğunda AB'nin kendine ait yetkileri bulunduğunu, barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasında Gönüllüler Koalisyonu'nun da temel bir rol üstlendiğine işaret etti.

Costa, "Elbette hepimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunun için bir ekibimizin olması ve tek sesle konuşmamız şart. Yapmak üzere anlaştığımız şey bu ve bu konuda çalışma biçimimiz de bu. Böyle devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın finansman ihtiyaçları bir sonraki zirvede görüşülecek

Costa, gelecek haftaların Rusya'nın savaşı sona erdirmeye hazır olup olmadığı konusunda belirleyici bir "sınav" olacağını söyledi.

En acil önceliklerinin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu mali ve askeri yardımı sağlamak ve AB üyeliği yolundaki ilerlemesini desteklemek olduğunu belirten Costa, Komisyonun sunacağı öneriler temelinde bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın gelecek yıl ve sonrasındaki finansman ihtiyaçlarını görüşeceklerini aktardı.

Von der Leyen: "Bizi kimin temsil edeceğine biz karar veririz"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Avrupa'nın müzakerelerdeki temsiline ilişkin soruya, "Açık olmak gerekirse bizi kimin temsil edeceğine biz karar veririz. Bugün de bunu yaptık ve nasıl temsil edileceğimizi belirledik. 27 egemen ülke ve AB kurumları olarak kararımızı aldık." yanıtını verdi.

Adil ve kalıcı barışa doğru ilerlemek için oluşan yeni ivmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden von der Leyen, güçlü bir Avrupa varlığının, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın çıkarlarını savunmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "Avrupa ekibini, E5 ile iki kurum olan Konsey ve Komisyonu memnuniyetle karşılıyorum. ABD, Ukrayna ve Rusya ile çok taraflı görüşmelere doğru ilerlerken Ukrayna'yı destekleyecek ve çıkarlarımızı koruyacağız." dedi.

Bir sonraki AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyonun Ukrayna'nın 2027'deki finansman açığını kapatmaya yönelik bir öneri sunacağını da açıklayan von der Leyen, "Ukrayna'ya yalnızca maddi değil, manevi destek verme konusunda da çok netiz. Şimdi müzakerelerde neden bulunduğumuz da çok açık. Çıkarlarımızı korumak ve Ukrayna'yı desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA