Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Hilton'da yaşayan mühendis Dave Billings, yıllardır evinin altında inşa ettiği sığınağı sıra dışı bir yöntemle genişletiyor. Daha önce nakliye konteynerlerini yer altına yerleştiren Billings, bu kez kullanımdan kaldırılmış bir yolcu uçağının gövdesini bahçesine taşıdı.

3 TONLUK UÇAK GÖVDESİNİ BAHÇESİNE GÖMDÜ

Billings, Aralık 2025'te satışa çıkarılan eski bir Boeing 737-500'ün gövdesini satın aldı. Uçağın taşınması dahil toplam 4 bin sterlin (Yaklaşık 268 bin TL) harcayan mühendis, 3 ton ağırlığındaki parçayı vinç yardımıyla bahçesinde açtırdığı 4,3 metre derinliğindeki çukura indirdi.

1994 yılında hizmete giren uçak, İngiliz havayolu şirketi Bmibaby bünyesinde 2012 yılına kadar kullanılmıştı. Emekliye ayrıldıktan sonra bir hurdacıya satılan uçağın ön bölümü daha önce karavana dönüştürülürken arka gövdesi Billings'in yeni projesine dahil edildi.

GİRİŞİ KIRMIZI TELEFON KULÜBESİNDEN OLACAK

Yer altına yerleştirilen uçak, Billings'in evinin altında bulunan tüneller ve gizli odalardan oluşan sığınağa bağlanacak. Projenin en dikkat çekici ayrıntısı ise giriş sistemi olacak. Bahçeye yerleştirilen geleneksel İngiliz kırmızı telefon kulübesinin içine bir asansör kurulacak. Ziyaretçiler bu asansörü kullanarak yer altındaki uçağa ulaşabilecek. Uçak gövdesi beton ve toprakla kaplanacak, en üst noktası ise yer yüzeyinin yaklaşık 75 santimetre altında kalacak.

3 İLA 6 AY YETECEK ERZAK DEPOLAYACAK

Billings, uçağın içine elektrik ve su tesisatı kurmayı, havalandırma sistemi eklemeyi ve tuvaletini kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Yapının üzerine güneş panelleri yerleştirilecek, su ihtiyacı ise bir kuyudan karşılanacak. Böylece sığınağın dışarıdaki altyapıya bağımlı olmadan kullanılabilmesi hedefleniyor. İçeride 3 ila 6 ay yetecek yiyecek ve içecek depolamayı planlayan mühendis, alanın bir bölümünü de bar ve parti odasına dönüştürecek.

MASRAFLARI HENÜZ BİTMEDİ

Ünlü savaş filmi The Great Escape'ten esinlenerek inşa ettiği yer altı sığınağına bugüne kadar en az 50 bin sterlin (Yaklaşık 3 milyon 352 bin TL) harcayan Billings'in masrafları henüz bitmedi. Uçak gövdesinin tamamen gömülmesi ve güçlendirilmesi için 8 bin sterlinlik beton, 3 bin sterlinlik donatı teli ve 2 bin sterlinlik yalıtım malzemesi gerekiyor. Böylece yalnızca bu aşamanın ek maliyeti 13 bin sterline (Yaklaşık 872 bin TL) ulaşacak.

FİKİR 8 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN ÇIKTI

Billings'in eski bir yolcu uçağını satın alma kararında, uçaklara büyük ilgi duyan 8 yaşındaki oğlu Oliver etkili oldu. Eşi Beth'in ise başlangıçta bu alışverişe sıcak bakmadığını anlatan mühendis, "Beth neden eski bir uçağa para harcadığımı sorguladı, çöp olduğunu söyledi ama artık yola geliyor" dedi.

AMAÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI DEĞİL, EĞLENCE

Billings, projenin asıl amacının savaş hazırlığı değil, eğlence olduğunu söyledi. Bununla birlikte olası bir savaş durumunda ailesiyle birlikte sığınakta aylarca yaşayabileceklerini belirten Billings, "Bunları havalı oldukları için yapıyorum. Ama işler gerginleşir ve gerekirse hızlandırırım" ifadelerini kullandı.

Projeyi gelecek şubat ayına kadar tamamlamayı hedefleyen Billings'in önünde ailevi bir son tarih de bulunuyor. Eşinin, sığınağın onuncu evlilik yıl dönümlerinden önce bitirilmesini istediğini anlatan mühendis, çalışmalarını bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor.

Kaynak: Haberler.com