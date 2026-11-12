İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda, İngiltere Hırvatistan nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere ile Hırvatistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele a2 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte İngiltere Hırvatistan maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Hırvatistan maçı, a2 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A2 KAÇINCI KANALDA?

a2'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 35

Vodafone TV: 35

Tivibu: 59

Turkcell TV+: 29

Kablo TV: 37

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

İngiltere Hırvatistan maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı a2'den takip edebilir. a2 uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise a2'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, İngiltere Hırvatistan maçı şifresiz yayınlanacak. a2, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Hırvatistan maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.