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Haluk Bilginer İngiliz vatandaşı mı, Türk vatandaşı mı?

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Haluk Bilginer İngiliz vatandaşı mı, Türk vatandaşı mı?
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Haluk Bilginer’in İngiltere’de uzun yıllar yaşaması ve oyunculuk kariyerinin bir bölümünü burada sürdürmesi, vatandaşlık durumuna ilişkin merakı artırdı. Ünlü oyuncunun İngiliz vatandaşı mı yoksa Türk vatandaşı mı olduğu, kamuoyunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Haluk Bilginer İngiliz vatandaşı mı, Türk vatandaşı mı? Detaylar haberimizde.

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in vatandaşlık durumu, son günlerde yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle İngiltere’de uzun yıllar yaşaması ve kariyerinin bir bölümünü burada sürdürmesi nedeniyle Bilginer’in İngiliz vatandaşı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Haluk Bilginer Türk vatandaşı mı, İngiliz vatandaşı mı? Detaylar...

HALUK BİLGİNER İNGİLİZ VATANDAŞI MI?

Haluk Bilginer’in İngiliz vatandaşlığı bulunduğuna ilişkin bilgiler bazı biyografik kaynaklarda yer alıyor. Habertürk’ün oyuncunun yaşamını ve kariyerini ele aldığı biyografisinde de Bilginer’in İngiltere vatandaşlığına sahip olduğu belirtiliyor. 

Bununla birlikte, oyuncunun resmi internet sitesindeki biyografisinde vatandaşlık durumuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Beyazperde gibi bazı biyografi kaynaklarında ise Bilginer’in uyruğu Türk olarak gösteriliyor. 

Dolayısıyla kamuya açık kaynaklarda farklı bilgiler yer alırken, Haluk Bilginer’in çifte vatandaşlık durumunu kesin biçimde ortaya koyan güncel bir resmi açıklama veya kayıt bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca İngiltere’de yaşamış olmasından hareketle vatandaşlık durumuna ilişkin kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

HALUK BİLGİNER NEDEN İNGİLTERE'DE YAŞADI?

5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimini ilerletmek için İngiltere'ye gitti. Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) tiyatro eğitimi aldı.

1980'li yıllarda İngiltere'de tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer alan oyuncu, özellikle EastEnders dizisinde canlandırdığı Mehmet Osman karakteriyle tanındı. Bilginer, 1980-1993 yılları arasında İngiltere'de çeşitli yapımlarda rol aldı. 

HALUK BİLGİNER TÜRK MÜ?

Haluk Bilginer, 1954 yılında İzmir'de doğmuş Türk oyuncudur. Tiyatro, sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, Türkiye'deki kariyerinin yanı sıra İngiltere'de de uzun yıllar çalıştı.

2019 yılında Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Bilginer, bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olarak uluslararası alanda da geniş yankı uyandırdı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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